O balanço do terceiro trimestre da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, confirma que a situação turbulenta da estatal brasileira de entregas está longe de uma melhora e, mais do que isso, está piorando mais.

Divulgados neste fim de semana, os números mostram uma queda nas receitas e um aumento de 27% no prejuízo considerado o acumulado de janeiro a setembro, para 7,48 bilhões de reais neste ano. Isso encaminha a companhia para o seu sexto ano de prejuízo consecutivo. Em 2025, considerado o ano completo, o prejuízo já tinha sido recorde, de 8,4 bilhões de reais.

Há diversas razões domésticas para a situação ruim, como os custos altos e engessados com funcionários, a falta de modernização, um descontrole nos custos com processos judiciais e também os desafios de se manter eficiente tendo que levar entregas a todos os municípios de um país continental como o Brasil.

Para além disso, porém, há fatores estruturais mudando no negócio de entregas, com a principal atividade, a entrega de cartas, despencando há anos desde o advento da internet, e este é um problema que está espalhado pelo mundo todo, conforme mostra reportagem da edição deste mês da revista VEJA NEGÓCIOS. “De um lado, elas enfrentam o declínio no volume das correspondências, e, do outro, têm uma competição ferrenha de empresas privadas nas entregas do comércio eletrônico, o que acaba impedindo que lucrem com este mercado crescente”, explicou Mindaugas Cerpickis, sócio e analista em correios da Copenhagen Economics, consultoria sediada na Dinamarca que presta serviços a empresas postais e governos europeus.

Queda de 76% em cartas

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Um relatório de outubro da União Postal Universal (UPU), braço das Nações Unidas que reúne os operadores de entregas de 190 países, mostra que, nos quase dez anos de 2015 a 2024, o volume de correspondências entregues no mundo caiu 34%, sendo que a América Latina, ao lado da África, figura entre as regiões onde as quedas foram mais acentuadas, de 76% e 80%, respectivamente.

Além disso, os números indicam que a situação que já é ruim há mais de uma década piorou bastante depois da pandemia. Em 2024, as receitas globais do setor postal completaram o terceiro ano seguido de queda, algo que nunca tinha acontecido desde 1997, quando começa a série.

Foi também a primeira vez em que as vendas caíram em todas as seis regiões observadas pela UPU ao mesmo tempo – América Latina, África, Ásia-Pacífico, Europa Oriental, países árabes e países industrializados –, e por duas vezes, em 2022 e 2024. “Desde 1997, quando uma região contraía, as outras compensavam”, diz o relatório. “Em 2024, esse mecanismo de estabilização global entrou em colapso, e não dá para contestar que as dificuldades do setor são mais estruturais do que cíclicas. ”

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Com as cartas desaparecendo, as empresas vão deixando de conseguir gerar receita suficiente para cobrir os seus custos fixos. São custos logísticos altos e que, dado que o serviço precisa continuar chegando a todo o país, continuam mais ou menos os mesmos – mesmo com cada vez menos coisas para levar em cada malote. O resultado é a perda de escala e a crescente falta de sustentabilidade que as companhias postais vêm vendo ao longo dos anos em seus negócios.

Quebradeira mundo afora

Os casos de companhias postais nacionais em crise e em busca de soluções de reestruturação, sejam estatais ou privatizadas, se espalham por todos os continentes. Veja a seguir alguns casos.

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Dinamarca

A PostNord, a companhia de 402 anos que atende a Dinamarca e a Suécia e é detida pelos dois governos, se tornou no ano passado provavelmente o caso mais pitoresco desta crise global, quando anunciou que deixaria o serviço de entrega de cartas na Dinamarca. A queda das correspondências no mercado dinamarquês é uma das mais acentuadas do mundo e já passa dos 90% desde o início dos anos 2000, o que rendeu às operações da PostNord no país anos com a receita em queda e o resultado no vermelho.

O fim das cartas passou a valer em 1º de janeiro deste ano, e as 1. 500 caixas de correio da PostNord que ainda existiam no país foram retiradas aos poucos ao longo de 2025, até serem zeradas no início de 2026. A responsabilidade pelas correspondências foi concedida a uma companhia privada, a Dao, que é uma associação dos veículos de imprensa locais e tem interesse em ver seus jornais continuando a chegar às casas das pessoas. Já o braço dinamarquês da PostNord, por sua vez, partiu para se dedicar exclusivamente à entrega de pacotes e outros serviços logísticos.

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Estados Unidos

Se seis anos de prejuízo já parecem agonizantes para os Correios brasileiros, a situação da US Postal Service (USPS) parecerá desesperadora: a estatal de entregas dos Estados Unidos irá completar em 2026 o seu vigésimo ano seguido com a operação no vermelho. A última vez em que ela deu lucro foi em 2006.

Em março, o diretor-geral da USPS, David Steiner, chegou a declarar em uma audiência no Congresso que, nessas condições, o dinheiro da companhia ia acabar até no máximo o início de 2027. Isso só não vai acontecer agora porque a companhia recebeu 15 bilhões de dólares em empréstimos do Tesouro americano e porque, para pagá-los, suspendeu em junho as contribuições previdenciárias de seus pensionistas. “Vamos basicamente pegar dinheiro emprestado dos nossos aposentados para financiar operações correntes”, resumiu Steiner à época. “Ninguém está confortável com essa situação e é por isso que precisamos discutir como consertar esse modelo quebrado. ”

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Espanha

No Correos, a estatal postal espanhola de 300 anos de vida, o balanço só fechou com lucro em dois dos últimos dez anos. Em 2025, a empresa anunciou seu primeiro resultado no azul desde 2019, com um lucro de 14,4 milhões de euros, ante o prejuízo de 94 milhões de euros do ano anterior, num primeiro respiro depois de aprovar um plano de reestruturação em 2024 em que se comprometia a aumentar a participação no mercado de entregas de pacote, dominado pelas empresas de comércio eletrônico.

A situação, de toda maneira, segue difícil. Depois da pandemia, a companhia pegou mais de 2,5 bilhões de reais em empréstimos com bancos para cobrir os rombos de seu caixa, e a sua dívida bancária, que era zero em 2009, chegou em 2025 acumulando 953 milhões de euros, cujos pagamentos consomem o seu caixa rapidamente.

Alemanha

A Alemanha foi um dos países que privatizaram os seus serviços postais na grande onda de desestatizações dos anos de 1990, tendo repassado a Deutsche Bundespost, depois transformada em Deutsche Post, para a DHL, uma gigante que, além de ser a responsável pelo serviço universal de entregas da Alemanha, atua em outros serviços de logística em todo o mundo.

No ano passado, a multinacional anunciou a demissão de 8. 000 dos 187. 000 colaboradores que tinha na operação de entregas doméstica, no maior corte de pessoal em décadas. O objetivo era tentar reverter a situação de receitas e lucros em queda dentro do país.

Reino Unido

Justamente na procura de uma solução para o buraco sem fundo do Royal Mail – empresa criada em 1516 por Henrique XVIII e um dos serviços postais mais antigos do mundo –, o Reino Unido privatizou a companhia em 2013 e, em 2025, ela acabou revendida para um bilionário tcheco, Daniel Křetínský, com a intenção de resgatá-la.

Foi também em 2025 que a Royal Mail conseguiu seu primeiro lucro em três anos, depois de conseguir a aprovação para cortar as entregas de cartas aos fins de semana – uma exigência entendida como parte da obrigação universal dos serviços postais e que perdura nas legislações da maioria dos países desde os séculos passados.

África do Sul

No Serviço Postal Sul-Africano (Sapo, em inglês), a situação ficou tão insustentável que, em 2023, a estatal estabelecida em 1792 entrou até em recuperação judicial, numa expectativa de renegociar a dívida que acumulou e que se tornou impagável com o Fisco e até com o plano de saúde dos funcionários.