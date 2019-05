Doria anuncia criação de polos de desenvolvimento para a indústria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 23, a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico com pacotes de benefícios setoriais para a indústria. Segundo ele, o objetivo é gerar empregos e movimentar a economia.

Doria disse que, para cada polo, serão criadas medidas de desenvolvimento, como simplificação tributária, qualificação de jovens e facilitação na expedição de licenças ambientais. No entanto, ele nega que haverá isenção tributária ou incentivo fiscal nesses polos. Doria explicou que haverá linha de financiamento pela Desenvolve-SP e que serão feitas parceria junto ao BNDES.

“Esse é um governo liberal e de forma nenhuma estamos fazendo um programa de incentivo fiscal pra setores específicos ou guerra fiscal. A atuação dos polos é para identificar falhas de mercado e atuar nas falhas de governo”, comentou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. “Nosso trabalho aqui é alavancar a produtividade e a competitividade do setor privado impulsionando e melhorando as políticas públicas nas regiões onde as cadeias produtivas estão instaladas”, disse.

Os polos anunciados são: