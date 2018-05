Donos do Tinder alfinetam entrada do Facebook em serviço de namoro

A CEO do Match Group, Mandy Ginsberg, ironizou a nova investida do Facebook. “Estamos lisonjeados que o Facebook está entrando no nosso espaço e viu a oportunidade global que nós vemos. Estamos surpresos com o momento do anúncio, dado a quantidade de informação pessoal e delicada envolvida neste território”, disse a executiva, cutucando a rede social após o compartilhamento indevido de dados com a consultoria Cambridge Analytica, que participou da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Na época, a consultoria fez uso do aplicativo This Is Your Digital Life para coletar dados dos usuários que faziam login – a Cambridge também armazenava as informações pessoais dos amigos de quem utilizava o aplicativo. No Brasil, mais de 443.000 pessoas foram afetadas – Procon, Proteste e o governo brasileiro já pediram explicações do Facebook sobre o compartilhamento de dados.