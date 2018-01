Ganhadores da Mega de Parelheiros não retiraram prêmio

Os apostadores dos três bilhetes premiados da Mega da Virada de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, ainda não retiraram o prêmio. Dezessete apostas acertaram as seis dezenas sorteadas. Desse total, apenas os ganhadores de Prado (BA), de Carmo do Cajuru (MG), um de Guarulhos (SP) e sete dos 22 cotistas do bolão de Belém (PA) já resgataram o dinheiro.

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias. Depois desse prazo, se o ganhador não aparecer para retirar o dinheiro, os recursos são transferidos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Não são poucos os casos em que o ganhador não aparece para buscar o prêmio. De janeiro a outubro de 2017, a Caixa repassou ao Fies 324 milhões de reais. A Caixa não informa a quantidade de apostas que deixa de sacar o prêmio, apenas o valor transferido ao Fies.

São Paulo foi o Estado com o maior número de bilhetes ganhadores da Mega da Virada, seis ao todo. Além dos três de Parelheiros, dois saíram de Guarulhos e outro da capital.

O sorteio também teve dois ganhadores de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem), três da Bahia (Urucuca, Prado e Cruz das Almas), dois do Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), dois do Rio de Janeiro (Seropedica e Rio de Janeiro), um de Belém (PA) e um de Brusque (SC).

A aposta de Belém (PA) foi feita em um bolão de 22 cotas, que vai garantir mais de 820 mil reais para cada participante. Já a aposta de Rio Azul (PR), foi de um bolão de cinco cotas. Cada participante receberá mais de 3,6 milhões de reais.