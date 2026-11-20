Donos da Portobello viram credores em meio a estratégia para proteger participação na empresa
Controladores compraram 87,4 milhões de reais em títulos da fabricante de revestimentos, numa operação que pode ajudá-los a preservar espaço no capital
Os controladores da Portobello agora são também credores da companhia. Por meio da Prime, empresa ligada ao grupo, eles compraram da Itaú Asset títulos de dívida da fabricante catarinense de revestimentos cerâmicos que somavam 87,4 milhões de reais. Se esses títulos forem convertidos em ações, a Prime poderá ficar com parte dos novos papéis. Isso ajudaria os controladores a preservar sua fatia na Portobello caso outros credores também se tornem acionistas.