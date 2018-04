Dono do Madero abre restaurante especializado em filé à parmegiana

O chef Junior Durski, fundador da rede Madero, acaba de lançar mais uma marca de restaurante. É a casa Vó Maria Durski, casa que terá em seu cardápio um prato único, o lombinho à parmegiana. O novo restaurante funciona no Shopping Mueller, em Curitiba (PR).

Um dos diferenciais da casa é justamente o prato único, que custará 17,90 reais e virá acompanhado de arroz, penne ou batatas fritas. Além do Vó Maria Durski, o grupo se prepara para inaugurar mais duas casas neste ano: a Sanduicheria do Junior Durski e a hamburgueria Dundee.

Em entrevista a VEJA no começo do ano, Durski disse que as novas marcas devem ter como princípio cardápio de prato único e preços competitivos. Todas elas devem funcionar em praças de alimentação de shopping pelo sistema de autoatendimento. Esse formato permite oferecer preços menores que os praticados no Madero.

No caso da hamburgueria, o plano é oferecer cheeseburgers por 9,80 reais. O Madero vende um prato que é a base do prato oferecido na Vó Maria Durski, É schinitzel, que no Madero sai por 36 reais.

“O nível do alimento servido na praça de alimentação está muito baixo em termos de qualidade. Queremos melhorar a qualidade, com pratos mais saudáveis e saborosos”, disse Junior Durski a VEJA.