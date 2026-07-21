Dono do Liverpool negocia venda de participação minoritária do clube

A Fenway Sports Group (FSG), empresa americana dona do Liverpool, negocia a venda de uma participação minoritária no clube inglês.

A operação pode atrair um grupo de investidores liderado pelo empresário Amit Bhatia e com participação da família Mittal, uma das maiores acionistas do grupo siderúrgico ArcelorMittal.

Segundo o Wall Street Journal, a proposta envolve uma “participação estratégica minoritária” no Liverpool. A FSG confirmou que recebeu o interesse de investidores, mas não divulgou valores ou o tamanho da fatia que poderia ser vendida.

O movimento ocorre em um momento de forte valorização dos grandes clubes de futebol, impulsionados pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, patrocínios, marketing internacional e novas plataformas digitais.

Liverpool avaliado em US$ 6,2 bilhões

O Liverpool foi avaliado recentemente em cerca de US$ 6,2 bilhões, segundo estimativas de mercado. O clube é um dos mais valiosos do futebol mundial e conquistou nos últimos anos títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Inglês.

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A FSG comprou o Liverpool em 2010 por cerca de US$ 477 milhões. Desde então, o grupo americano ampliou o valor da equipe com investimentos em infraestrutura, gestão esportiva e expansão comercial.

Além do Liverpool, a Fenway Sports Group controla o time de beisebol Boston Red Sox, uma das franquias mais tradicionais da Major League Baseball, e outros ativos esportivos nos Estados Unidos.

Família Mittal busca espaço no futebol

A possível entrada da família Mittal reforça a aproximação entre grandes fortunas internacionais e o mercado esportivo.

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A família é uma das principais acionistas da ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, com participação superior a 40% na companhia.

O grupo tem histórico de investimentos em esportes. Amit Bhatia, que lidera o consórcio interessado no Liverpool, é empresário e presidente do clube inglês Queens Park Rangers.

Clubes viram ativos bilionários

A negociação acompanha uma tendência de transformação dos grandes clubes de futebol em ativos globais de investimento.

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Nos últimos anos, equipes tradicionais passaram a atrair fundos de private equity, bilionários e grupos empresariais interessados no potencial comercial do esporte.

A venda de participações minoritárias permite aos donos captar recursos sem abrir mão do controle da gestão. Para os investidores, representa uma oportunidade de entrar em marcas esportivas com alcance internacional e potencial de crescimento.

Caso o acordo seja concluído, o Liverpool se juntará a uma lista crescente de clubes europeus que receberam aportes de investidores externos nos últimos anos.