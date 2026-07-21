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Dono do Liverpool negocia venda de participação minoritária do clube

Fenway Sports Group avalia entrada de novos investidores em operação que pode envolver família Mittal, uma das mais ricas da Índia

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h39
Três jogadores de futebol do Liverpool em campo, vestindo uniformes vermelhos. Um jogador de costas com a camisa 10, outro de frente com a camisa 2 e um terceiro com barba, camisa 11, aplaudindo. A torcida desfocada ao fundo
Mohamed Salah deixa o gramado de Anfield após partida do Liverpool contra o Brentford, em Liverpool, na Inglaterra (Getty/Getty Images)
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A Fenway Sports Group (FSG), empresa americana dona do Liverpool, negocia a venda de uma participação minoritária no clube inglês.

A operação pode atrair um grupo de investidores liderado pelo empresário Amit Bhatia e com participação da família Mittal, uma das maiores acionistas do grupo siderúrgico ArcelorMittal.

Segundo o Wall Street Journal, a proposta envolve uma “participação estratégica minoritária” no Liverpool. A FSG confirmou que recebeu o interesse de investidores, mas não divulgou valores ou o tamanho da fatia que poderia ser vendida.

O movimento ocorre em um momento de forte valorização dos grandes clubes de futebol, impulsionados pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, patrocínios, marketing internacional e novas plataformas digitais.

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Liverpool avaliado em US$ 6,2 bilhões

O Liverpool foi avaliado recentemente em cerca de US$ 6,2 bilhões, segundo estimativas de mercado. O clube é um dos mais valiosos do futebol mundial e conquistou nos últimos anos títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Inglês.

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A FSG comprou o Liverpool em 2010 por cerca de US$ 477 milhões. Desde então, o grupo americano ampliou o valor da equipe com investimentos em infraestrutura, gestão esportiva e expansão comercial.

Além do Liverpool, a Fenway Sports Group controla o time de beisebol Boston Red Sox, uma das franquias mais tradicionais da Major League Baseball, e outros ativos esportivos nos Estados Unidos.

Família Mittal busca espaço no futebol

A possível entrada da família Mittal reforça a aproximação entre grandes fortunas internacionais e o mercado esportivo.

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A família é uma das principais acionistas da ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, com participação superior a 40% na companhia.

O grupo tem histórico de investimentos em esportes. Amit Bhatia, que lidera o consórcio interessado no Liverpool, é empresário e presidente do clube inglês Queens Park Rangers.

Clubes viram ativos bilionários

A negociação acompanha uma tendência de transformação dos grandes clubes de futebol em ativos globais de investimento.

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Nos últimos anos, equipes tradicionais passaram a atrair fundos de private equity, bilionários e grupos empresariais interessados no potencial comercial do esporte.

A venda de participações minoritárias permite aos donos captar recursos sem abrir mão do controle da gestão. Para os investidores, representa uma oportunidade de entrar em marcas esportivas com alcance internacional e potencial de crescimento.

Caso o acordo seja concluído, o Liverpool se juntará a uma lista crescente de clubes europeus que receberam aportes de investidores externos nos últimos anos.

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