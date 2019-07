Dona da rede Frango Assado anuncia fusão com detentora de Pizza Hut e KFC

A empresa International Meal Company (IMC), dona de marcas como Frango Assado e Viena, anunciou nesta sexta-feira, 26, acordo de associação com à MultiQRS, detentora dos direitos das franquias Pizza Hut e KFC no Brasil. A junção, se concretizada, resultará em uma companhia com receita bruta combinada em 2018 de mais de 1,8 bilhão de reais.

Pelo acordo, a MultiQRS é incorporada à IMC, tendo direito a 15% das ações ordinárias (com direito a voto) da companhia, cerca de 235 milhões de reais. A dona de Pizza Hut e KFC, do empresário Carlos Wizard Martins, também ganhará assentos no Conselho de Administração da IMC. O colegiado aumentará seu time de seis para sete membros, sendo que alguns deles serão substituídos por representantes indicados pela Família Martins, pela KFC International e pela Pizza Hut International, ambas controladas pela Yum! Brands.

A Família Martins transferirá à Yum!, na data da efetivação da incorporação, ações ordinárias de emissão da IMC de sua titularidade, já considerando o aumento de capital decorrente do negócio.

Segundo a IMC, o objetivo com o acordo é a criação de uma plataforma mais robusta para a expansão dos negócios, com duas novas marcas muito reconhecidas como KFC e Pizza Hut. Já para a MultiQRS, a ideia é aumentar o potencial de suas marcas. O acordo ainda dependa de aprovação em assembleia geral da IMC, e posteriormente, pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).