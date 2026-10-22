Dona da Minu lança empresa de IA com 21 bilhões de registros de dados
Nova companhia da ARKA Holding aposta em agentes de inteligência artificial para melhorar campanhas de marketing, reduzir custos e ampliar vendas
A ARKA Holding, controladora da Minu e da Core Mídia Tech, anunciou a criação da Brain003, empresa de dados e inteligência artificial que nasce com acesso a mais de 21 bilhões de registros ativos e um volume superior a 1 terabyte de informações. A base, formada ao longo de quase duas décadas de operações do grupo, cresce atualmente em mais de 600 milhões de novos registros por mês. A aposta é transformar esse conjunto de informações em ferramentas capazes de ajudar empresas a vender mais, reduzir despesas e tornar seus investimentos em publicidade mais eficientes.
A nova companhia faz parte da estratégia da holding de desenvolver negócios a partir dos dados acumulados por suas empresas. As informações incluem registros de compras, resgates de pontos em programas de fidelidade, leitura de cupons fiscais, interações em aplicativos e resultados de campanhas publicitárias em plataformas como Google e Meta.
À frente da operação está Ricardo Ramires, CEO da Brain003, que já atuou no setor de saúde, participou da fundação da startup Sami e acumula experiência em empresas de tecnologia. Segundo o executivo, a oportunidade surgiu da dificuldade que muitas companhias ainda enfrentam para transformar grandes volumes de dados em decisões práticas. “O desafio persistente no mercado de dados é a aplicabilidade prática”, explicou Ramires durante encontro com a VEJA Negócios. A proposta da empresa é utilizar inteligência artificial para interpretar informações e recomendar ações que possam gerar resultados financeiros mensuráveis.
A Brain003 pretende atuar principalmente em setores que lidam com grandes volumes de transações, como varejo, serviços financeiros e programas de fidelidade. A ideia é utilizar informações sobre o comportamento de compra dos consumidores para identificar oportunidades de aumentar a frequência das compras, melhorar a segmentação de campanhas e reduzir desperdícios nos investimentos em marketing.
Um dos primeiros produtos desenvolvidos pela companhia é um agente de inteligência artificial voltado ao planejamento de campanhas publicitárias. A ferramenta permite que profissionais descrevam seus objetivos em linguagem natural, enquanto o sistema analisa dados da empresa e resultados de campanhas anteriores para recomendar públicos, canais de divulgação, conteúdos e investimentos.
Na prática, uma empresa que deseja incentivar a troca de pontos por milhas, por exemplo, pode utilizar o agente para analisar centenas de campanhas anteriores e identificar quais abordagens apresentaram melhores resultados. Após a execução, as informações retornam ao sistema, permitindo que a tecnologia compare desempenhos e aperfeiçoe as recomendações futuras. Segundo Ramires, o objetivo é ajudar as empresas a aumentar as vendas sem necessariamente ampliar os gastos com publicidade, especialmente em um cenário de juros elevados e maior pressão sobre os custos operacionais.
Um dos diferenciais apontados pela Brain003 é o uso de dados proprietários, conhecidos como first-party data. São informações obtidas diretamente das interações entre empresas e consumidores, sem depender da compra de bases de terceiros. O acesso a esse histórico permite identificar padrões de consumo e desenvolver modelos de segmentação para campanhas de fidelidade e publicidade. Entre as fontes utilizadas estão cupons fiscais, transações comerciais e interações em aplicativos.