Dona da Minu lança empresa de IA com 21 bilhões de registros de dados

A ARKA Holding, controladora da Minu e da Core Mídia Tech, anunciou a criação da Brain003, empresa de dados e inteligência artificial que nasce com acesso a mais de 21 bilhões de registros ativos e um volume superior a 1 terabyte de informações. A base, formada ao longo de quase duas décadas de operações do grupo, cresce atualmente em mais de 600 milhões de novos registros por mês. A aposta é transformar esse conjunto de informações em ferramentas capazes de ajudar empresas a vender mais, reduzir despesas e tornar seus investimentos em publicidade mais eficientes.

A nova companhia faz parte da estratégia da holding de desenvolver negócios a partir dos dados acumulados por suas empresas. As informações incluem registros de compras, resgates de pontos em programas de fidelidade, leitura de cupons fiscais, interações em aplicativos e resultados de campanhas publicitárias em plataformas como Google e Meta.

À frente da operação está Ricardo Ramires, CEO da Brain003, que já atuou no setor de saúde, participou da fundação da startup Sami e acumula experiência em empresas de tecnologia. Segundo o executivo, a oportunidade surgiu da dificuldade que muitas companhias ainda enfrentam para transformar grandes volumes de dados em decisões práticas. “O desafio persistente no mercado de dados é a aplicabilidade prática”, explicou Ramires durante encontro com a VEJA Negócios. A proposta da empresa é utilizar inteligência artificial para interpretar informações e recomendar ações que possam gerar resultados financeiros mensuráveis.

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A Brain003 pretende atuar principalmente em setores que lidam com grandes volumes de transações, como varejo, serviços financeiros e programas de fidelidade. A ideia é utilizar informações sobre o comportamento de compra dos consumidores para identificar oportunidades de aumentar a frequência das compras, melhorar a segmentação de campanhas e reduzir desperdícios nos investimentos em marketing.

Um dos primeiros produtos desenvolvidos pela companhia é um agente de inteligência artificial voltado ao planejamento de campanhas publicitárias. A ferramenta permite que profissionais descrevam seus objetivos em linguagem natural, enquanto o sistema analisa dados da empresa e resultados de campanhas anteriores para recomendar públicos, canais de divulgação, conteúdos e investimentos.

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Na prática, uma empresa que deseja incentivar a troca de pontos por milhas, por exemplo, pode utilizar o agente para analisar centenas de campanhas anteriores e identificar quais abordagens apresentaram melhores resultados. Após a execução, as informações retornam ao sistema, permitindo que a tecnologia compare desempenhos e aperfeiçoe as recomendações futuras. Segundo Ramires, o objetivo é ajudar as empresas a aumentar as vendas sem necessariamente ampliar os gastos com publicidade, especialmente em um cenário de juros elevados e maior pressão sobre os custos operacionais.

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Um dos diferenciais apontados pela Brain003 é o uso de dados proprietários, conhecidos como first-party data. São informações obtidas diretamente das interações entre empresas e consumidores, sem depender da compra de bases de terceiros. O acesso a esse histórico permite identificar padrões de consumo e desenvolver modelos de segmentação para campanhas de fidelidade e publicidade. Entre as fontes utilizadas estão cupons fiscais, transações comerciais e interações em aplicativos.