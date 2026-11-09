Dona da Maratá compra fabricante dos sucos Maguary por R$ 500 milhões

O grupo sergipano José Augusto Vieira (JAV), responsável pela marca Maratá, fechou um acordo de 80 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões, para adquirir a Britvic Brasil, fabricante dos sucos Maguary e do energético Flying Horse.

A operação, anunciada nesta segunda-feira, 9, amplia a presença do conglomerado brasileiro no mercado de bebidas não alcoólicas.

A compradora assumirá uma empresa que reúne marcas tradicionais de sucos, energéticos e outras bebidas, além de uma estrutura industrial distribuída por diferentes regiões do país.

A Britvic possui quatro fábricas, localizadas em Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul, e uma rede nacional de distribuição.

Continua após a publicidade

O negócio foi firmado com a dinamarquesa Carlsberg, uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo, que decidiu se desfazer da subsidiária brasileira após uma avaliação de seus investimentos internacionais.

A multinacional havia assumido o controle da Britvic em janeiro de 2025, ao concluir a compra da fabricante britânica de refrigerantes por aproximadamente 3,3 bilhões de libras. Menos de dois anos depois, optou pela venda da operação no Brasil.

Continua após a publicidade

A transferência deverá ser concluída até dezembro, desde que obtenha as autorizações regulatórias necessárias. Até lá, a Britvic Brasil continuará sob o controle da Carlsberg.

Quem é o grupo brasileiro que comprou a Maguary

Fundado em Sergipe, o Grupo JAV construiu sua atuação a partir da indústria de alimentos e diversificou os negócios para setores como agronegócio, embalagens, construção civil e produção industrial.

Continua após a publicidade

A história do conglomerado começou nos anos 1960, com atividades comerciais ligadas ao fumo. A entrada na indústria alimentícia ocorreu em 1984, com a aquisição de uma torrefadora de café que deu origem à expansão da marca Maratá.

Ao longo das décadas seguintes, a empresa passou a fabricar produtos como derivados de milho, farinha de trigo, temperos, molhos, sucos e bebidas em pó.

Continua após a publicidade

O grupo também mantém atividades na citricultura e na produção de concentrados de frutas. Em 2024, possuía mais de 5.300 funcionários e sete unidades industriais, segundo informações divulgadas naquele ano.

Uma das principais expansões recentes ocorreu em maio de 2024, quando inaugurou um moinho de trigo em São Cristóvão, em Sergipe, resultado de um investimento de R$ 250 milhões.

Continua após a publicidade

A compra da Britvic representa um avanço em escala nacional para o conglomerado, que passará a reunir marcas próprias e produtos consolidados nas prateleiras de supermercados de diferentes regiões.

Além de ampliar sua capacidade industrial, a operação poderá permitir ganhos de escala em distribuição, compras de matérias-primas e logística. A integração das estruturas, porém, ainda não foi detalhada pelas empresas.

Frank Vieira, sócio do Grupo JAV, afirmou em comunicado que a aquisição representa uma etapa importante na expansão da companhia e reforça sua aposta no mercado brasileiro.

Maguary tem mais de 70 anos de história

A Maguary foi criada em 1953 e se tornou uma das marcas mais conhecidas do segmento de sucos concentrados no Brasil.

Em 2015, passou ao controle da britânica Britvic, que ampliou sua presença no país com aquisições e lançamentos em diferentes categorias de bebidas.

Dois anos depois, a companhia incorporou a marca Bela Ischia. Em 2023, reforçou o portfólio com a compra de negócios ligados aos energéticos Flying Horse e Extra Power, além das marcas Juxx, de sucos funcionais, e Amazoo, de bebidas à base de açaí.

A estratégia permitiu à empresa diversificar suas fontes de receita para além dos sucos tradicionais, alcançando categorias com diferentes perfis de consumo.

Com a nova aquisição, o Grupo JAV passará a controlar marcas como Maguary, Dafruta, Bela Ischia, Flying Horse e Extra Power, além de outras linhas da Britvic Brasil.

A transação também aproxima duas operações com presença no mercado de sucos: a Maratá, já pertencente ao grupo sergipano, e a Maguary, que chega por meio da compra da subsidiária.

Por que a Carlsberg decidiu vender a operação brasileira

A saída da Carlsberg ocorre em meio a uma reorganização de seus negócios após a aquisição internacional da Britvic.

Segundo a companhia dinamarquesa, a decisão foi tomada depois de uma revisão estratégica que considerou diferentes alternativas para a operação brasileira.

A venda permite à multinacional ajustar seu portfólio de ativos, enquanto transfere a subsidiária para um grupo com atuação consolidada na indústria alimentícia nacional.

A Carlsberg não detalhou os resultados financeiros recentes da Britvic Brasil nem informou quanto havia sido atribuído à subsidiária na aquisição global concluída em 2025. Por isso, o valor de R$ 500 milhões não permite determinar, isoladamente, se a operação representa ganho ou perda para a empresa dinamarquesa.

A Carlsberg contratou o BofA Securities como assessor financeiro exclusivo da transação. O escritório Lefosse atua na assessoria jurídica.

Com a conclusão da venda, a Britvic Brasil deixará de integrar uma multinacional europeia e passará ao controle de um conglomerado brasileiro, em uma operação que reforça a presença de grupos nacionais na indústria de bebidas.