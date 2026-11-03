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Dona da Kibon amplia investimentos em fábrica e aposta em novos hábitos de consumo

Companhia aposta em parcerias com Disney, Minecraft e Bauducco para conquistar novos consumidores e estimular consumo de sorvetes ao longo do ano

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h30 | Atualizado em 3 nov 2026, 09h38
Mural colorido em parede vermelha com pessoas estilizadas segurando sorvetes e picolés. O texto A cidade da Felicidade aparece em branco, junto ao logo Kibon e um coração. Uma cerca de arame e uma rua pavimentada estão em primeiro plano, sob céu azul
Mural da fábrica da Kibon em Valinhos (Kibon/Reprodução)
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A The Magnum Ice Cream Company, dona das marcas Kibon e Magnum, está acelerando sua estratégia de crescimento no Brasil com uma aposta em novos produtos, parcerias com grandes marcas e expansão da capacidade produtiva. A companhia ampliou em mais de 50% os investimentos em bens de capital na fábrica de Valinhos, no interior de São Paulo, em um movimento que acompanha a diversificação do portfólio e a busca por novas oportunidades no mercado brasileiro de sorvetes.

A estratégia inclui aumentar o ritmo de inovação, que passou de uma média de quatro ou cinco lançamentos anuais para mais de dez novidades por temporada. O objetivo é estimular o consumo de sorvetes em diferentes momentos do dia, reduzindo a associação do produto apenas às altas temperaturas e às sobremesas.

Em entrevista à VEJA Negócios, Carolina Mega, head de Marketing da The Magnum Ice Cream Company no Brasil, afirma que o país apresenta um potencial significativo de expansão da categoria. “Hoje, o brasileiro consome, em média, cerca de três litros de sorvete por ano, enquanto nos Estados Unidos esse número chega a 16 litros. Essa diferença mostra o quanto ainda podemos ampliar a presença do sorvete no cotidiano dos brasileiros”, afirma a executiva.

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Uma das principais apostas da companhia é a chamada snackificação, tendência que aproxima o sorvete de pequenos lanches consumidos ao longo do dia. A empresa identificou, em pesquisas com consumidores, uma demanda crescente por porções menores e produtos que combinem praticidade e prazer.

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É nesse contexto que formatos como Mini Eski-Bon, Mini Paçoquita e Mini Minecraft ganham espaço no portfólio. Segundo a companhia, o segmento de minibombons gelados dobrou de tamanho nos últimos dois anos. “Vemos espaço para que o sorvete deixe de estar associado apenas à sobremesa ou aos dias de calor e passe a ocupar novos momentos da rotina”, explica Mega.

Parcerias ampliam alcance da marca

Além dos novos formatos, a Kibon aposta em colaborações com marcas de entretenimento e alimentos para conquistar diferentes públicos. Para o verão de 2026/2027, a companhia anunciou picolés inspirados em Moana, da Disney, e no Homem-Aranha, da Marvel, além de um sorvete de Natal desenvolvido em parceria com a Bauducco. Outra novidade é o Mini Minecraft, que reproduz os blocos do jogo em formato de sorvete e permite aos consumidores resgatar um item digital exclusivo.

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Os preços sugeridos variam de 7,99 reais, nos picolés de personagens, a 15,99 reais, nas caixas de Mini Minecraft e Mini Paçoquita. O sorvete de Natal Bauducco custa 10,49 reais. Para a executiva, as parcerias ajudam a renovar a percepção de uma marca que acumula 85 anos de atuação no Brasil, aproximando-a de novas gerações. “Uma parceria bem construída traz novos códigos culturais para a marca, além da visibilidade que ela pode gerar”, afirma.

O crescimento da companhia também depende da ampliação da presença nos pontos de venda. Em 2025, a The Magnum Ice Cream Company realizou seu maior investimento em freezers dos últimos dez anos, com mais de 16 mil novos equipamentos.

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A empresa pretende fortalecer sua presença em pequenos comércios, grandes redes varejistas, aplicativos de entrega e plataformas digitais. Segundo Mega, o Brasil é um mercado prioritário para a companhia, que busca combinar inovação, ampliação da distribuição e fortalecimento das marcas para estimular o crescimento da categoria. Com investimentos na capacidade produtiva e novos formatos de consumo, a empresa pretende transformar o sorvete em uma escolha mais frequente no cotidiano dos brasileiros, para além das temporadas de calor.

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