Dolly Parton morre aos 80 anos e deixa fortuna milionária; saiba valor

A cantora, compositora e empresária Dolly Parton morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos, deixando uma fortuna estimada em 650 milhões de dólares, o equivalente a mais de 3,25 bilhões de reais. O cálculo é do site especializado Celebrity Net Worth, que atualizou a estimativa de seu patrimônio em julho deste ano.

A cantora desenvolveu uma visão que unia talento e negócios após uma infância marcada pela extrema pobreza nas montanhas do Tennessee. Cresceu em uma família cujo pai era analfabeto e ela e seus 11 irmãos viviam com pouquíssimos recursos.

Grande parte do dinheiro acumulado por Parton veio de sua carreira musical, especialmente dos direitos autorais de suas mais de 3 mil composições. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo seu patrimônio foi a recusa em ceder metade dos direitos de sua canção “I Will Always Love You” para uma gravação de Elvis Presley. Anos depois, a versão de Whitney Houston, lançada na trilha sonora do filme O Guarda-Costas (1992), gerou milhões de dólares em royalties para a cantora.

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A fortuna também foi construída fora da música. A ícone country era sócia do Dollywood, parque temático no Tennessee que recebe milhões de visitantes por ano, e mantinha negócios ligados à hotelaria, entretenimento, licenciamento e produção audiovisual.

Dolly ainda destinou parte de seus recursos a projetos filantrópicos. Entre eles está a Imagination Library, iniciativa voltada à distribuição de livros infantis para crianças ao redor do globo, e uma doação de 1 milhão de dólares para pesquisas relacionadas à vacina contra a Covid-19.