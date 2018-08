O dólar subia 1,23% nesta quarta-feira de manhã, superando o patamar de 3,90 reais, com os investidores reagindo ao cenário externo, ainda afetado pela situação da Turquia, e à cena eleitoral brasileira após nova pesquisa. Às 11h19, o dólar era comercializado a 3,9144 reais, depois de ter recuado 0,78% na véspera. A Bolsa brasileira tinha uma queda de 1,97%, para 77.052 pontos.

“O recuo da véspera (terça-feira) veio de trégua externa. Hoje, com a retaliação dos turcos (aos Estados Unidos), as preocupações voltaram”, afirmou o diretor da consultoria financeira Via Brasil Serviços, Durval Correa.

A Turquia dobrou as tarifas sobre algumas importações americanas, incluindo álcool, carros e tabaco, nesta quarta-feira, em retaliação aos movimentos dos Estados Unidos, mas a lira se recuperava frente ao dólar depois que as medidas de liquidez do banco central turco tiveram o efeito de sustentar a moeda.

O governo de Ancara agiu em meio ao aumento da tensão entre os dois países sobre a detenção de um pastor americano e outras questões diplomáticas envolvendo a Turquia, que ajudaram a levar a lira a uma queda recorde em relação ao dólar.

O movimento de recuperação da lira era isolado, já que as preocupações com a Turquia faziam as demais moedas de países emergentes e o euro caírem ante o dólar, também por conta da exposição de bancos do bloco à Turquia. O dólar também avançava ante uma cesta de moedas.

Eleição no Brasil

Internamente, pesquisa de intenção de votos para a Presidência da República divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas também contribuía para o mau humor dos investidores. O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto para as eleições de outubro com 23,9% de preferência no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marina Silva (Rede) é a segunda colocada, com 13,2% de apoio, em empate técnico com Ciro Gomes (PDT), que registra 10,2%. Geraldo Alckmin (PSDB) vem a seguir, com 8,5%, à frente de Alvaro Dias (Podemos), com 4,9%, e Fernando Haddad (PT), com 3,8%.

“A pesquisa trouxe aversão ao risco. Mostrou que Alckmin está parado, o que é um mau sinal para o mercado”, afirmou Correa. O tucano é preferido pelo mercado, que o considera um candidato mais voltado às reformas econômicas.

Registrada sob o número BR -02891/2018, a pesquisa utilizou uma amostra de 2.002 eleitores através de entrevistas pessoais em 26 estados e no Distrito Federal e em 168 municípios entre os dias 9 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

(Com Reuters)