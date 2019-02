Dólar volta a R$ 3 após dados favoráveis dos EUA

O dólar opera em alta e retomou o patamar dos 3 reais nesta quinta-feira, após a divulgação de dados favoráveis sobre a economia dos Estados Unidos. Por volta das 12h40, a divisa subia 1,87%, cotada a 3,0129 reais na venda. Na quarta-feira, terminou em valorização de 0,52%, a 2,9574 reais, também na venda. O dólar acumula baixa de 7,2% no mês. No ano, porém, a moeda tem valorização de mais de 11%.

Nesta quinta-feira, dois indicadores reforçaram o movimento de recuperação da economia americana. Os pedidos de auxílio-desemprego caíram na semana passada de 296.000 para 262.000, o menor nível desde 15 de abril de 2000. Também foi anunciado outro indicador que ajuda a impulsionar o dólar. O índice ISM de atividade industrial dos EUA subiu para 52,3 em abril, acima da previsão de alta para 50.

Os dados dão pistas a investidores sobre o momento em que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) pretende começar a elevar os juros no país. Na quarta-feira, fraco crescimento dos EUA no primeiro trimestre motivou expectativas de que isso pode demorar mais que o esperado para acontecer.

Já no Brasil, o resultado primário do setor público consolidado, de 239 milhões de reais em março, desapontou analistas e também exerce pressão sobre o câmbio. No trimestre, o resultado soma 19 bilhões de reais, o pior em seis anos. O desempenho reforça as dúvidas do mercado a respeito da capacidade do governo em cumprir a meta fiscal este ano.

Além disso, para o câmbio no Brasil, a disputa pela formação da Ptax – taxa calculada pelo Banco Central que serve de referência para diversos contratos cambiais – promete uma sessão volátil.

