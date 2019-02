Dólar volta a cair abaixo de R$ 3 mesmo com recuperação do emprego nos EUA

O dólar anulou a alta e passou a cair ante o real nesta sexta-feira, com investidores minimizando a recuperação da criação de empregos nos Estados Unidos em abril e concentrando-se no aumento menor que o esperado da renda média por hora, que pode ser um sinal de que a inflação ainda não está ganhando ímpeto na maior economia do mundo.

Às 15h00, a moeda norte-americana caía 1,4%, a 2,98 reais na venda, após chegar a subir na máxima da sessão a 3,04 reais. A divisa também perdia força contra as principais moedas da América Latina, como os pesos mexicano e chileno.

Embora a criação de vagas de trabalho tenha ficado praticamente em linha com as expectativas em abril, levando a taxa de desemprego à mínima em quase sete anos, a renda média por hora subiu apenas 0,1%.

Além disso, o dado de março foi revisado para o menor nível desde junho de 2012.

Isso pode abrir espaço para o Federal Reserve manter os juros quase zerados por mais tempo, enquanto espera para ver sinais mais consistentes de que a inflação está acelerando em direção a sua meta. Com isso, o dólar voltou a flertar com níveis abaixo do patamar de 3 reais.

Alguns investidores acreditam que a divisa enfrentará dificuldades para se sustentar abaixo desse nível novamente, uma vez que o Banco Central sinalizou que deve rolar apenas parcialmente os swaps cambiais (que equivalem à venda de dólares no mercado futuro) que vencem em junho pouco após a moeda norte-americana oscilar na casa dos 2,90 reais.

(Com Reuters)