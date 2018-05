Dólar turismo é vendido por R$ 3,79 em casas de câmbio

Os turistas que têm viagem marcada para o exterior e ainda não compraram dólares vão ter que preparar o bolso, já que a moeda americana segue uma trajetória de alta. O dólar comercial fechou o dia ontem em 3,54 reais, o turismo era vendido por 3,75 reais nas casas de câmbio – sobre esse valor incide mais 1,10% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Considerando o imposto, a moeda é encontrada por 3,79 reais.

“Se a pessoa está com viagem programada para os próximos dias não há muito que fazer. Mas se tem um pouco mais de tempo, com viagem para as férias de julho ou dezembro, o ideal é fracionar a compra para reduzir as perdas”, sugere o professor Joelson Sampaio, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP).

De acordo com especialistas, os viajantes devem fazer compras semanais ou mensais e anotar os valores que estão pagando. “Quando encontrar cotação menor que a média, pode até compra um pouco mais. O fato é que adquirindo em pequenas quantidades é possível obter um valor interessante no total”, afirma Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper.

Para ele, a moeda não voltará ao patamar de 3,30 reais ou 3,40 reais tão cedo. “Acredito que o dólar comercial ficará entre 3,50 reais e 3,70 reais nos próximos meses”, considera o professor do Insper.

No cenário externo, a moeda é pressionada pela expectativa de novas altas na taxa de juros americana. Por aqui, a indefinição em relação às eleições tem peso na cotação da moeda.

“Pelo que vemos, até a eleição não terá refresco, mesmo que os problemas no cenário externo, como juros americanos e a disputa comercial entre China e Estados Unidos, se resolvam”, diz o gerente de câmbio da Treviso, Reginaldo Galhardo.

Para o analista-chefe da Rico Investimentos, Roberto Indech, para quem está com viagem marcada há, de fato, motivos para se preocupar. “Não acreditávamos que o dólar comercial chegaria tão rápido a 3,50 reais”, diz o analista. “Mas o turista não pode ficar apavorado por conta deste aumento, na prática isso vai significar que terá menos recursos para gastar, mas isso não deve ser motivo para cancelar uma viagem”, aconselha.

Os especialistas alertam ainda que é necessário cautela no uso do cartão de crédito no exterior, já que não se sabe ao certo qual será a cotação da moeda no fechamento da fatura. Em relação aos cartões pré-pagos, eles afirmam que pode ser uma boa alternativa do ponto de vista de segurança, mas é necessário atenção porque o IOF, neste caso, é de 6,38%.