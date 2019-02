Dólar tem 4º mês de alta, apesar de forte ação do BC

O dólar fechou esta sexta-feira – último pregão do mês – em alta frente ao real. É o quarto mês consecutivo de ganhos, apesar das fortes intervenções do Banco Central (BC), em meio a temores de uma ação militar liderada pelos Estados Unidos contra a Síria. O dólar avançou 0,63%, para 2,3851 reais na venda, após tocar na máxima do dia a cotação de 2,3971 reais.

Apesar da alta da divisa norte-americana, analistas acreditam que o BC têm tido sucesso em minimizar o fortalecimento do dólar ante o real, em um ambiente global de incertezas econômicas e geopolíticas. Por isso, avaliam que o viés ainda é de alta, com um importante teto a 2,40 reais.

Em agosto, a moeda norte-americana acumulou alta de 4,50% ante o real. É a segunda maior valorização mensal da divisa no ano, perdendo apenas para maio, quando o avanço foi de 7,04%.

“As declarações do secretário de estado norte-americano fortalecem a ideia de que vai haver um ataque à Síria, e isso com certeza vai influenciar o dólar para cima, em função da aversão ao risco”, disse o economista-chefe da INVX Global, Eduardo Velho.

O secretário de estado norte-americano, John Kerry, defendeu nesta sexta uma ação militar limitada dos EUA contra a Síria pelo suposto uso de armas químicas, afirmando que o regime do presidente Bashar Assad não pode ficar impune por um “crime contra a humanidade”. A perspectiva de uma intervenção militar na Síria levou investidores a buscarem ativos de menor risco, como aqueles denominados em dólar.

