Dólar sobe perante euro e iene

Nova York, 17 abr (EFE).- O dólar fechou nesta terça-feira em alta em relação ao euro e ao iene, em um dia marcado pelos resultados melhores que o previsto em várias empresas americanas e notícias mistas sobre a evolução da crise de dívida na eurozona.

Ao término do pregão nova-iorquino, o euro era negociado a US$ 1,3126, contra US$ 1,3141 de segunda-feira. A divisa americana também subiu em comparação com o iene, sendo negociada a 80,837 ienes, frente aos 80,408 ienes da última sessão.

O dólar se posicionou desta forma frente às principais divisas:.

MOEDA CÂMBIO ANTERIOR.

—— —— ——–.

EURO/DÓLAR 1,3126 1,3141.

DÓLAR/IENE 80,837 80,408.

DÓLAR/LIBRA EST. 0,6280 0,6289.

DÓLAR/FRANCO-SUIÇO 0,9153 0,9146.

DÓLAR/DÓLAR CANAD. 0,9903 0,9993.

EFE

