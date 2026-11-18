O dólar voltou a subir nesta quarta-feira, 18, e encerrou o pregão cotado a 5,866, um avanço de 1,45% no dia, em meio à cautela dos investidores com a tramitação do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula na semana passada, e que tem a conclusão da votação agendada ainda para esta noite no Senado. Foi a quinta sessão de alta na taxa de câmbio e é a maior cotação desde 15 de abril de 2025.

O real também sofreu com a tendência de valorização do dólar frente a outras moedas nos mercados internacionais nesta quarta-feira, depois que a divulgação durante a tarde da ata do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, reforçou as expectativas de novos aumentos de juros nos Estados Unidos.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, fechou em queda de 1,34%, recuando aos 167, 5 mil pontos. Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 3,42%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 2,29%. O Itaú (ITUB4) caiu 1,71%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,88%.

“Há uma saída muito clara de capital via mercado. Bolsa caindo e a moeda americana disparando são reflexos disso”, afirma Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos. “O Governo Lula é mais inclinado a tentar fechar a conta pública com aumento de receita. Somado a isso, a dificuldade de conseguir colocar o pacote em votação faz com que o mercado sinta bastante.”

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Apresentado na semana passada pelo governo Lula, o projeto que promove aumentos de receitas e cortes de gastos no orçamento do ano que vem teve o texto-base aprovado na quinta-feira no Senado, mas ainda depende da aprovação dos chamados destaques, que são alguns pontos da proposta que ficaram pendentes e podem alterar parte do texto original. O texto também ainda depende, depois, de aprovação na Câmara dos Deputados para que possa valer.

Não só a demora para concluir a votação irrita o mercado, como também o fato de que, na visão dos analistas, as propostas são ainda insuficientes para estancar o crescimento dos gastos e da dívida pública brasileira. Em declarações recentes, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chegou a dizer que este seria apenas o primeiro passo.

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A indefinição quanto aos ministérios e a nova equipe econômica de Lula em seu quarto mandato também colabora para a volatilidade e a piora rápida dos ativos. Passados 24 dias desde o fim das eleições, em 25 de outubro, o presidente reeleito segue sem dar uma dica de quem poderá ser o seu ministro da Fazenda.