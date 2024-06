Dólar sobe aos R$ 5,44, maior nível em mais de um ano

No dia em que o Banco Central anuncia a nova taxa Selic que irá vigorar pelos próximos 45 dias, o dólar comercial marcou mais uma vez uma valorização em relação ao real. A moeda americana terminou o dia em alta de 0,08%, cotada a 5,44 reais, diante de novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mal recebidas pelos investidores. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em alta de 0,5%, retomando os 120 mil pontos.

O movimento do dólar no Brasil chancela o quarto dia seguido de valorização contra o real e coloca a moeda brasileira na lista das divisas com pior desempenho global no acumulado do ano. O fechamento de hoje também é o maior em um ano e meio.

Embora tenha se afastado das máximas do dia, quando superou a faixa dos 5,48, a moeda americana respondeu à procura por proteção dos investidores após nova investida de Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que aumentou a apreensão dos investidores. O cenário reitera dúvidas sobre o futuro do comando do BC, já que Campos Neto deixará a presidência do órgão neste ano e caberá a Lula a indicação do novo nome que ocupará o cargo.

A moeda brasileira se descola do movimento no exterior, onde a liquidez está reduzida devido ao feriado que manteve fechadas as bolsas americanas no dia, apesar dos mercados futuros seguirem operando. O Índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas globais, tem leve baixa de 0,02% na tarde de hoje, aos 105,24 pontos. Com negócios reduzidos no exterior, a volatilidade no mercado local cresce, o que também contribui para a pressão sobre a moeda brasileira.