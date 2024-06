Dólar registra forte alta e bate R$ 5,51 após fala de Lula sobre gastos

As falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltaram a preocupar o mercado. Nesta manhã, o dólar registra forte alta e chegou a ultrapassar os 5,51 reais. Por volta das 11h15, a moeda é vendida a 5,50 reais, em alta de 0,9%. O Ibovespa recua 0,35%, aos 121 mil pontos.

Em entrevista ao UOL, o presidente colocou em dúvida a necessidade do governo efetuar corte de gastos para melhorar a situação das contas públicas e a perseguição da meta fiscal. Nas últimas semanas, após a devolução da MP do PIS/Cofins, o governo havia recalculado o discurso e falado em corte de gastos, já que a agenda de aumento de arrecadação promovida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfrenta dificuldades no Congresso.

“O problema não é que tem que cortar. Problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação”, afirmou o presidente.

Lula ainda acrescentou que seu governo está fazendo uma análise sobre se está havendo “gasto exagerado”, mas que isso está sendo feito “sem levar em conta nervosismos do mercado”. Nas próximas semanas, Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, devem apresentar um plano de cortes. Na fala de hoje, o presidente rechaçou qualquer possibilidade de mexer na política do salário mínimo ou desvincular benefícios do piso nacional, ideias que estão em estudo nos ministérios.

Além da tensão local, o dólar também tem um dia de forte valorização no exterior. No caso do iene, que atingiu seu nível mais baixo desde 1986. Isso mantém os mercados cambiais alertas para qualquer sinal de intervenção das autoridades japonesas para impulsionar sua moeda.