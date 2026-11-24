O dólar caiu nesta terça-feira, 24, e encerrou o pregão cotado a 5,91 reais, um recuo de cerca de 0,30% no dia. Foi a segunda sessão consecutiva de queda da moeda americana ante ao real depois de ter atingido as maiores cotações do ano na semana passada.

“A valorização do real pode refletir uma melhora na percepção fiscal após a aprovação do pacote de ajuste na Câmara dos Deputados e as notícias de que a equipe econômica prepara uma PEC para conter despesas obrigatórias”, afirma Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad. Entretanto, o movimento é contido e acompanha o exterior, uma vez que o índice DXY — um indicador que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de outros mercados desenvolvidos — recua praticamente na mesma proporção.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, operava em leve queda de 0,06% perto das 17h, recuando aos 164,6 mil pontos.