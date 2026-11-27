O dólar voltou a cair nesta sexta-feira, 27, e encerrou o pregão cotado a 5,51 reais, um recuo de 4% no dia. Foi a quinta sessão consecutiva de queda da moeda americana ante ao real depois de ter atingido as maiores cotações do ano na semana passada.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, operava em valorização de 0,13% perto das 17h, avançando aos 177 mil pontos. O movimento acontece depois de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitar, na véspera, a cadeira de ministro da Fazenda a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Matéria em atualização