Dólar opera em baixa a R$ 4,04 após seis dias de alta

O dólar opera em baixa na manhã desta quinta-feira, após seis dias consecutivos em alta. Às 9h40, a moeda estava cotada a 4,0493 reais, queda de 0,16% em relação ao dia anterior – ontem, a moeda fechou o pregão em 4,06 reais influenciada pelas pesquisas eleitorais que apontavam um cenário difícil ao candidato que mais agrada ao mercado, Geraldo Alckmin (PSDB).

A ausência de notícias políticas foi um dos fatores que influenciou a baixa no valor do dólar. Na última semana, foram divulgadas três pesquisas eleitorais: do Ibope, CNT e Datafolha – no mesmo período, o dólar acumulou alta de 3,7%.

Segundo especialistas procurados por VEJA, a baixa também é reflexo da valorização de outras moedas emergentes ante o dólar – na segunda-feira, o presidente Donald Trump criticou a política de aumento de juros do Federal Reserve, banco central americano. Agora, o real está seguindo a tendência do exterior.

Para o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, é um bom momento para que aqueles que irão viajar em breve comprem a moeda. “É recomendável porque sabemos que a tendência é de alta”.