Dólar opera em alta à espera da pesquisa do Ibope

O dólar tem mais um pregão nervoso. Às 10h50, a moeda americana apresentava alta de 0,5% e era vendida a 4,173 reais. No início das negociações, a cotação chegou a 4,182 reais. Segundo o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, o nervosismo do mercado se explica pelo ambiente interno, pois, nesta terça-feira (4) haverá mais uma pesquisa do Ibope.

“A situação está a mesma no Brasil e não agrada ao mercado. A nova pesquisa não deve trazer nenhuma mudança no panorama eleitoral, o que deixa os investidores mais receosos, pois, não está na dianteira o candidato preferido do mercado”, disse Galhardo.

No cenário internacional, Galhardo ressalta que a volta dos negócios nos Estados Unidos depois do feriado do dia do trabalho, comemorado nesta segunda-feira (3), por si só, já teria um reflexo no pregão brasileiro. “O dólar está valorizado em relação a todas as moedas, não somente frente ao real. Há mais fluxo sendo negociado”, afirmou.

Outro fator que pode explicar esse estresse nos negócios nesta terça-feira, é a situação econômica da Argentina, que mesmo depois do anúncio da reforma administrativa e da criação de um novo imposto sobre as exportações, o peso continua desvalorizado. O governo argentino cortou pela metade o número de ministérios e começou a taxar de 3 a 4 pesos por dólar exportado. Essa medida dura até 2020.

“Há uma preocupação de contágio na economia do Brasil, e os investidores estão atentos a tudo isso. O país tem uma situação mais confortável pela quantidade de reservas cambiais de quase 400 bilhões de reais que dispõe. Mas a questão eleitoral deixa o mercado apreensivo”, ressaltou.