ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dólar iria a 6, 7 reais com redução artificial da Selic, diz ex-ministro da Fazenda

Maílson da Nóbrega critica proposta de André Lara Resende para mudar a coordenação das políticas fiscal e monetária e alerta para o risco de fuga de capitais

Por Redação 2 nov 2026, 20h18
Continua após publicidade
Dólar iria a 6, 7 reais com redução artificial da Selic, diz ex-ministro da Fazenda Priorize VEJA no Google

O ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA Maílson da Nóbrega afirmou que a adoção de uma redução artificial da taxa básica de juros poderia provocar fuga de capitais e levar o dólar à faixa de 6 a 7 reais. Em entrevista à apresentadora Marcela Rahal, no programa VEJA em Foco, ele criticou a proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, de alterar a coordenação das políticas fiscal e monetária para reduzir gradualmente a Selic. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Quando for anunciar essa medida, haverá uma fuga de capitais. Então, a procura pelo dólar vai se intensificar. O dólar vai pras alturas: 6, 7 reais”, afirmou Maílson. Segundo ele, a estratégia representaria um risco para a economia brasileira, sobretudo porque não encontra respaldo na experiência internacional nem conta com apoio expressivo entre os economistas que estudam questões monetárias e fiscais.

Por que Maílson critica a proposta de Lara Resende?

O ex-ministro reconheceu a importância histórica de André Lara Resende para a economia brasileira, especialmente por sua participação na formulação do mecanismo que levou à criação do Plano Real, ao lado de Pérsio Arida. No entanto, afirmou que a atual proposta do economista não encontra sustentação na experiência econômica.

Lara Resende defende que o elevado custo dos juros é um dos principais responsáveis pelo crescimento da dívida pública e propõe uma redução gradual da Selic, acompanhada de uma mudança na coordenação das políticas fiscal e monetária. A ideia também prevê a criação de um Comitê de Finanças Fiscal e Monetário, responsável por estabelecer diretrizes para as duas áreas.

Siga

Na avaliação de Maílson, a estrutura representaria uma interferência nas atribuições do Congresso Nacional. Ele argumenta que o conselho acabaria estabelecendo, na prática, orientações para a elaboração dos orçamentos dos anos seguintes. “Significaria dar ordens, digamos assim, na prática, ao Congresso, para aprovar o orçamento de acordo com o que esse conselho”, afirmou. Para o ex-ministro, esse tipo de mecanismo é institucionalmente inaceitável.

Continua após a publicidade

Qual seria o efeito de uma redução artificial dos juros?

Maílson também questionou a possibilidade de o Banco Central reduzir a taxa básica de juros por uma decisão voluntarista, sem considerar as expectativas do mercado. Como exemplo, mencionou a condução da política monetária durante o governo Dilma Rousseff, quando, segundo ele, a pressão presidencial levou à redução da Selic em um momento de expectativas de alta dos juros.

“E qual foi o efeito? A inflação voltou, a situação piorou. Isso contribuiu para o impeachment da presidente Dilma”, afirmou. Na avaliação do ex-ministro, repetir uma experiência semelhante seria uma temeridade.

Outro risco apontado por ele seria a saída de recursos do país diante da percepção de que o governo estaria interferindo artificialmente na política monetária. Nesse cenário, a procura por dólares aumentaria, pressionando a cotação da moeda americana.

Continua após a publicidade

Por que o uso das reservas internacionais preocupa?

Na proposta de Lara Resende, segundo a explicação apresentada por Maílson, o Banco Central poderia recorrer às reservas internacionais para vender dólares e conter a pressão cambial durante a implementação da estratégia.

O ex-ministro contestou essa possibilidade. Ele lembrou que o Brasil possui cerca de 350 bilhões de dólares em reservas, mas ressaltou que esses recursos funcionam como uma proteção contra crises internacionais que possam atingir o país.

“Usar essa reserva como uma forma de testar uma ideia que não foi aplicada em canto nenhum do mundo, não tem o apoio da comunidade acadêmica internacional”, criticou.

Continua após a publicidade

Maílson acrescentou que a proposta é discutida há mais de dez anos e, até agora, não foi adotada por nenhum banco central. Para ele, a ausência de experiências concretas e de respaldo internacional reforça os riscos de sua implementação.

Por que ele defende a manutenção da Selic?

Ao comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), Maílson defendeu que o Banco Central mantenha a Selic em 13,75% ao ano na reunião desta semana. Na avaliação dele, o cenário econômico exige cautela diante das incertezas sobre a política fiscal do próximo governo e seus possíveis efeitos sobre a inflação.

O ex-ministro mencionou a desvalorização do real após as eleições, com o dólar passando de pouco mais de 5 reais para 5,45 reais, como um sinal de desconfiança do mercado em relação ao compromisso com o ajuste das contas públicas. Também citou a expectativa de aumento dos custos de mão de obra e outros fatores que, segundo ele, podem pressionar os preços nos meses seguintes.

Continua após a publicidade

“Diante de tantas confusões e incertezas, eu acho que o melhor que o Banco Central fará é preservar a sua credibilidade”, afirmou. Para Maílson, a manutenção da taxa básica em 13,75% ao ano seria, neste momento, a decisão mais razoável.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Dólar
Juros
Marcela Rahal
Selic
taxa de juros
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).