Dólar fecha abaixo de R$ 4, e Bolsa sobe com cenário eleitoral estável

O dólar recuou pela terceira sessão consecutiva e terminou cotado abaixo de 4 reais nesta quinta-feira, 27, favorecido por fluxo de ingresso de recursos e com os investidores menos assustados quanto ao cenário eleitoral doméstico, em dia ainda marcado por melhora no cenário externo.

O dólar recuou 0,79% e chegou a 3,9943 reais na venda – ficou abaixo de 4 reais pela primeira vez desde 20 de agosto (3,9577 reais). Nesses três pregões seguidos em baixa seguidos, a moeda acumula perdas de 2,29%.

Antes do último pregão do mês, a moeda americana registra um recuo de 1,92% ante o real em setembro, após avançar 8,46% no mês anterior. Na mínima, foi a 3,9675 reais e, na máxima, a 4,0562 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 1% cento.

“Está tendo fluxo e uma reversão dos fundos, que estão voltando a comprar o Brasil”, explicou o presidente da correspondente cambial Remessa Online, Fernando Pavani.

Nos últimos dias, muitos investidores têm desmontado posições compradas, aquelas que apostam na alta do dólar, em meio à percepção de que as eleições estão se encaminhando para um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) e que o primeiro têm boas chances de vencer o pleito.

O mercado quer a vitória de um candidato com perfil mais reformista e preferia Geraldo Alckmin (PSDB), mas como esse não tem evoluído nas pesquisas, tem considerado que Bolsonaro pode ser uma opção, sobretudo por causa de Paulo Guedes, seu principal assessor econômico na campanha e com ideias liberais.

“O mercado definitivamente está comprando Bolsonaro (e sua agenda reformista) e, eventualmente, Haddad (e sua provável mudança para o centro)”, avaliou o diretor de tesouraria de um grande banco estrangeiro.

O recuo do dólar no mercado doméstico também teve influência externa, onde a moeda americana recuava sobre as demais divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

Na véspera, o Federal Reserve, banco central norte-americano, confirmou que prevê mais uma alta dos juros em dezembro, três em 2019 e uma em 2020, não reforçando a leitura daqueles que previam uma postura mais hawkish – agressiva, segundo vocabulário do mercado.

“O fato de ele ter sinalizado o fim da política expansionista tirou a perspectiva de altas subsequentes. A política de aumento gradual está perto do fim”, avaliou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital Fernando Bergallo.

O Banco Central ofertou e vendeu integralmente nesta sessão 10,72 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, concluindo a rolagem dos 9,801 bilhões de dólares que vencem em outubro. Em novembro, segundo dados do site do BC, vencem 8,027 bilhões de dólares em swap cambial.

“Para manter a normalidade e evitar qualquer volatilidade desnecessária na última semana antes da eleição, o BC também deve anunciar logo a rolagem integral desse vencimento”, avaliou um profissional da mesa de câmbio de uma corretora local, ao lembrar que o BC fez o mesmo no mês passado.

Bolsa

O Ibovespa bateu 80 mil pontos nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo fluxo de capital externo e ausência de novidades relevantes na cena eleitoral, com forte alta das ações da Petrobras após acordo da companhia para encerrar investigação nos EUA ligada à Lava Jato.

O principal índice de ações da B3, a bolsa brasileira, fechou em alta de 1,71%, a 80.000,09 pontos, maior patamar de fechamento desde agosto. O giro financeiro somou 11,96 bilhões de reais.

“Nós estamos tendo entrada dos estrangeiros nas ações brasileiras”, afirma o analista Régis Chinchila, da corretora Terra Investimentos, apoiado em dados da B3, que mostram saldo positivo de capital externo no segmento Bovespa de 1,7 bilhão de reais em setembro até o dia 25.

Profissionais da área de renda variável têm citado que o fluxo de recursos de estrangeiros para ações brasileiras acompanha movimento também verificado em outros mercados emergentes, com o fato de os papéis domésticos estarem descontados em relação a seus pares, tornando-os atrativos.