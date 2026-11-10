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Economia

Dólar fecha a R$ 5,58, maior valor do ano, enquanto Ibovespa desvaloriza 0,52%

Mercados operam de olho em ata do Copom no Brasil e em dados de inflação nos EUA

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h15
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Dólar (Divulgação/Divulgação)
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Dólar fecha a R$ 5,58, maior valor do ano, enquanto Ibovespa desvaloriza 0,52% Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,52% nesta terça-feira, 10, recuando para os 171,3 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de olho principalmente na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e nos dados de inflação dos Estados Unidos. O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 1% e ficou cotado a 5,58 reais, o valor mais alto deste ano.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. Por volta das 18h, o Santander (SANB11) liderava os ganhos, com alta de 2,19%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançava 0,41%. O Itaú (ITUB4) caía 0,96%, enquanto o Bradesco (BBDC4) tinha desvalorização de 1,16%.

No cenário doméstico, o Copom avaliou, na ata referente à última reunião divulgada hoje, que a política monetária tem contribuído de forma decisiva para o processo de desinflação, mas a inflação continua pressionada pela demanda, o que exige a manutenção dos juros em patamar restritivo. A autoridade optou por manter a taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano na última quarta-feira, 4. 

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No exterior, os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA vieram acima do esperado pelo consenso de mercado, confirmando que a inflação americana continua resiliente e a economia se mantém aquecida. O impacto desse número é direto e global.

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“Com a inflação pressionada, o Federal Reserve (Fed), banco central americano, se vê obrigado a manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, elevando as yields dos títulos do Tesouro americano”, afirma Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital.

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Bassani explica que, para o investidor global, esse movimento gera um efeito de atração irresistível em direção à renda fixa e à moeda americana. “Trata-se de uma combinação de baixo risco de crédito com retornos nominais atraentes em moeda forte, o que drena a liquidez dos mercados acionários ao redor do mundo e atinge em cheio as bolsas emergentes, como a brasileira”, diz.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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