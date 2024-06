Dólar encosta nos R$ 5,47 à espera da decisão sobre Selic

O dólar comercial abriu em alta nesta quarta-feira, 19, à espera da decisão do Copom sobre os juros. Por volta de 10h50, a moeda americana operava em alta de 0,65%, vendida a 5,469 reais.

O dólar sobe pelo quarto dia seguido, na expectativa da manutenção dos juros em 10,5%. O real acumula desvalorização de cerca de 11% no ano, sob influência do cenário incerto no exterior e a piora do quadro fiscal no Brasil. Desde ontem, um novo fator foi adicionado: a volta das críticas de Lula à política monetária e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A fala de Lula adiciona incertezas nas expectativas da condução da política monetária no período pós-Campos Neto: o mandato dele se encerra em dezembro e cabe a Lula fazer a indicação. Na reunião passada do Copom, em que o colegiado reduziu o ritmo de cortes da Selic, foi evidente a divisão entre a diretoria remanescente e os membros indicados por Lula: foram cinco votos para o corte de 0,25%, incluindo Campos Neto, contra quatro para a manutenção em 0,5% — todos eles dos diretores que assumiram durante a gestão petista.