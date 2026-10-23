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Dólar em queda: ainda vale a pena investir em fundos cambiais?

Moeda americana recuou mais de 5% frente ao real até setembro, mas especialistas destacam o papel desses investimentos na diversificação da carteira

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h49
Dólar
Dólar (./Reprodução)
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A queda de mais de 5% do dólar frente ao real em 2026, até o fim de setembro, trouxe uma dúvida para os investidores brasileiros: ainda vale a pena aplicar dinheiro em fundos cambiais? Com patrimônio líquido próximo de 8 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), esses produtos permitem acompanhar a variação de moedas estrangeiras sem a necessidade de comprá-las diretamente.

Os fundos cambiais destinam, no mínimo, 80% de seu patrimônio a ativos relacionados à variação de moedas estrangeiras, como o dólar. Na prática, isso significa que o desempenho desses investimentos está diretamente associado às oscilações do câmbio. Quando o real se valoriza frente à moeda de referência do fundo, a rentabilidade tende a ser pressionada. Já em períodos de desvalorização da moeda brasileira, a exposição cambial pode contribuir para proteger parte do patrimônio.

Embora sejam frequentemente procurados em momentos de incerteza econômica, os fundos cambiais também podem desempenhar um papel estratégico na composição de uma carteira de investimentos. A principal vantagem está na possibilidade de diversificação, reduzindo a concentração dos recursos em ativos sujeitos exclusivamente ao desempenho da economia brasileira. “Ao ter uma parcela da sua carteira exposta ao câmbio, o investidor pode reduzir a dependência de ativos ligados exclusivamente à economia brasileira e ampliar as fontes de diversificação do portfólio”, explica Soraia Barros, gerente-executiva de Fundos de Investimento da Anbima.

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Essa característica ganha relevância em um cenário no qual fatores externos, como decisões de juros nos Estados Unidos, tensões geopolíticas e mudanças no fluxo internacional de capitais, podem provocar oscilações expressivas nas moedas. A exposição cambial permite que parte da carteira acompanhe esses movimentos, embora também esteja sujeita a perdas.

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Diversificação ou aposta no dólar?

Uma das principais questões para quem considera investir em fundos cambiais é definir qual função o produto terá na carteira. Se o objetivo for apenas aproveitar uma eventual valorização do dólar, o investidor estará fazendo uma aposta sobre a direção da moeda, cujo comportamento é difícil de prever.

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Isso acontece porque o câmbio responde a uma combinação de fatores econômicos e políticos, tanto no Brasil quanto no exterior. Alterações nas expectativas para os juros, na percepção de risco e no cenário internacional podem mudar rapidamente a trajetória das moedas. Por esse motivo, a Anbima destaca que os fundos cambiais costumam fazer mais sentido quando utilizados como parte de uma estratégia de longo prazo, e não como uma tentativa de antecipar movimentos pontuais do mercado.

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Outro ponto importante é a compatibilidade do investimento com os objetivos financeiros de cada pessoa. Quem pretende realizar uma viagem internacional, estudar no exterior ou assumir despesas futuras em moeda estrangeira, por exemplo, pode encontrar nesses produtos uma alternativa para reduzir a exposição às oscilações do real.

Isso não significa, porém, que os fundos cambiais estejam livres de riscos. Além da possibilidade de perdas decorrentes da valorização da moeda brasileira, o investidor deve observar as características específicas de cada produto, incluindo custos de administração, tributação e eventuais diferenças entre a rentabilidade do fundo e a variação da moeda de referência.

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A queda recente do dólar não elimina a utilidade dos fundos cambiais, mas reforça a importância de avaliar sua função na estratégia financeira. O investidor precisa considerar se a exposição ao câmbio contribui para equilibrar os riscos da carteira e atender a seus objetivos de longo prazo.

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