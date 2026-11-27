O dólar abriu em forte queda nesta sexta-feira, 27, após o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitar o convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comandar o Ministério da Fazenda.

Por volta das 10h01, o dólar desabava 4,45%, aos 5,48 reais na venda. Essa valor representa até o momento a menor cotação da moeda no pregão de hoje até o momento. Em nota, o Planalto informou ontem que Trabuco comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027. “A confirmação aconteceu em reunião realizada, no final da tarde desta quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada”, afirmou o governo.

A reação dos investidores reflete a rara combinação reunida pelo executivo — trânsito direto com o presidente e forte respaldo entre empresários e agentes financeiros.

Será exatamente dessa dupla credencial que ele precisará para enfrentar o maior desafio que o aguarda em Brasília: convencer o próprio governo a adotar as medidas fiscais necessárias para conter o avanço da dívida pública. Ao fazer a opção por um executivo desse nível, Lula dá um sinal claro de que pretende enfrentar os graves problemas econômicos do país. “É uma escolha certa”, disse a VEJA O economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga. “Trabuco é um profundo conhecedor dos desafios que o país precisa enfrentar o quanto antes.”

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A trajetória do profissional ajuda a explicar por que seu nome reúne credenciais raras para o posto. Formado em Filosofia e pós-graduado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo — uma bagagem pouco usual na Faria Lima —, o futuro ministro teve uma ascensão clássica na vida profissional. Filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro, cresceu em Marília, no interior paulista, e entrou no Bradesco como escriturário em abril de 1969, aos 17 anos. Quatro décadas depois, em março de 2009, chegou à presidência-executiva do banco, função que exerceu até 2018, antes de assumir o comando do Conselho de Administração.

Essa origem humilde funcionou como ponte natural com Lula, com quem construiu uma relação de confiança e diálogo franco. Nos últimos anos, foi inclusive um dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS). Apelidado de Conselhão, ele é um órgão de assessoramento da Presidência da República que reúne representantes da sociedade civil para debater e sugerir políticas públicas.

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O anúncio foi tão bem recebido pelo mercado que o Bradesco BBI elevou a recomendação para as ações brasileiras de neutra para compra (overweight). O banco aumentou a participação das ações brasileiras em seu portfólio de 57% para 59,5% após o anúncio à espera de capturar um rali de fim de ano de forma antecipada.

“Preferimos chegar mais cedo em vez de esperar e acabar perdendo o rali de fim de ano que pode se concretizar com essa notícia”, dizem Pedro Grimaldi e Ben Laidler, que assinam o relatório do Bradesco BBI.