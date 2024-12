Dólar continua acima de R$ 6 com incertezas sobre pacote fiscal

O Ibovespa opera em alta, buscando recuperação, aos 126,2 mil pontos, nesta quarta-feira. Já o dólar segue na casa dos R$ 6. Por volta das 12h40, a moeda apresentava queda de 0,2%, vendida a R$ 6,04.

O foco do dia está no pacote fiscal, com destaque para a votação de urgência na Câmara dos Deputados de dois projetos que fazem parte do pacote: um referente ao limite de reajuste do salário mínimo e outro às emendas parlamentares. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pretendem aprovar todos os textos até o fim do ano, alinhados com a prioridade do Ministério da Fazenda. No entanto, a votação deve enfrentar resistência entre os parlamentares, principalmente após o ministro do STF, Flávio Dino, liberar as emendas parlamentares, suspensas desde agosto, estabelecendo novas regras de transparência.

No cenário internacional, as principais bolsas globais operam em alta. Nos Estados Unidos, os investidores aguardam a divulgação do Livro Bege, que traz um panorama da situação econômica dos 12 distritos do Federal Reserve.

No Brasil, as commodities ajudam a impulsionar o mercado. O minério de ferro e o petróleo registram valorização.