Dólar comercial abre estável, a R$ 1,592

Por Cristina Canas

São Paulo – O dólar comercial iniciou o pregão de hoje estável, a R$ 1,592, no mercado interbancário de câmbio. Às 10h04, a moeda norte-americana subia 0,44%, na máxima, a R$ 1,599. Na BM&F, o dólar à vista tinha alta de 0,18%, cotado a R$ 1,594.

O câmbio acompanha o tom de comedimento que predomina nos mercados hoje em que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) vai divulgar a ata da sua última reunião. Os investidores parecem dispostos a fazer um ajuste nos preços dos ativos de risco, beneficiados desde sexta-feira, quando surgiu a expectativa da criação de novas medidas de incentivo à economia dos EUA, a partir da fala de Ben Bernanke, no encontro de economistas de Jackson Hole. Até porque, depois da noticia positiva de ontem, de que dois grandes bancos devem se unir na Grécia, as novidades europeias não são boas.

O índice de sentimento econômico da zona do euro, da Comissão Europeia, mostrou que os empresariados e consumidores estão menos confiantes sobre suas perspectivas em agosto. O índice caiu de 103,0 em julho para 98,3 este mês e essa foi a leitura mais fraca desde março do ano passado. A previsão dos economistas ouvidos pela Dow Jones, que era de 100,5.

Por sua vez, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas projeções de crescimento para EUA e zona do euro em 2011 e 2012. Para este ano, o FMI espera que os EUA cresçam 1,6%, ante a estimativa anterior de 2,5%. No próximo ano, o crescimento da economia americana será de 2%, contra a projeção anterior de 2,7%. Para a zona do euro, o FMI reduziu o crescimento de 2% para 1,9% neste ano, e de 1,7% para 1,4% em 2012.

Por aqui, vale lembrar que amanhã se forma a ptax que será usada na liquidação dos contratos futuros de setembro e os investidores estão em meio ao processo de rolagem de posições.