Dólar cobrado em cartão de crédito será o da data de compra

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, anunciou nesta quarta-feira 28 que as compras no cartão de crédito terão o dólar travado no dia da compra. Ainda não há informação sobre quando a medida entra em vigor.

Hoje, consumidores que gastam no crédito pagam pelo valor do câmbio do dia de fechamento da fatura. Isso criava uma insegurança em relação ao valor real de compra. A nova norma ainda será regulamentada, segundo Goldfajn, por isso a falta de um prazo específico.

No limite, o consumidor poderia sofrer a variação cambial de até 40 dias. Neste ano, por exemplo, entre agosto e setembro o dólar passou de 3,70 reais para 4,20 reais. Por outro lado, em outubro, caiu desse patamar até o nível anterior, de 3,70.

Segundo Goldfajn, a medida busca aumentar a previsibilidade para o consumidor, que saberá o valor em reais que deverá desembolsar pela compra.

A mudança faz parte de uma agenda maior de competitividade formulada pelo Banco Central chamada de BC+. Goldfajn aproveitou a apresentação do balanço de dois anos da iniciativa para anunciar a medida.

Nesse período, o BC implementou 41 mudanças no sistema de crédito. Entre elas, estão a limitação do uso do crédito rotativo do cartão de crédito e a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), a taxa de juros cobrada atualmente pelo BNDES.

(Com Reuters)