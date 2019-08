Dólar chega a R$ 4,11 com novas tarifas da China aos Estados Unidos

O dólar comercial está em alta nesta sexta-feira, 23, com a imposição de tarifas adicionais da China aos Estados Unidos e a escalada das tensões entre os dois países, que estão em uma disputa comercial desde meados de 2018. Donald Trump já disse que vai retaliar. Às 13h17, a moeda subia 0.9%, cotada a 4,11 reais na venda. Por volta das 13h, chegou a bater 4,12. O câmbio não atingia esse patamar no intraday (durante a sessão) desde 20 de maio. Caso o desempenho se mantenha até o fechamento, será o maior valor desde 19 de setembro, período pré eleições presidenciais. Também às 13h17, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, despencava 2,36%, aos 97,649 pontos.

Após diversos avisos, a China, de fato, anunciou tarifas adicionais em produtos estadunidenses. O valor é de 75 bilhões de dólares e as alíquotas vão variar entre 5% e 10% — parte delas entra em vigor em setembro e outra em dezembro.

A medida é uma resposta ao anúncio do governo americano, do início de agosto, de que vai impor tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em bens chineses. Assim como os chineses, os americanos vão dividir as tarifas entre setembro e dezembro. No Twitter, Trump já reagiu. “Eu vou responder as tarifas da China essa tarde”, disse ele.

A escalada de tensões entre os dois países derrubou os mercados mundo a fora. Nos Estados Unidos, às 13h, o Dow Jones caía 1,77% e o S&P 1,84%. Na Europa, os índices tinham alta até quase o final do pregão, quando veio a notícia sobre as tarifas. O alemão DAX fechou em queda de 1,15% e o francês CAC 40 de 1,14%.

Pela manhã, o presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos Estados Unidos), Jerome Powell, fez seu aguardado discurso nos Estados Unidos. Powell disse que a economia dos Estados Unidos está em uma “posição favorável” e o Fed irá “agir conforme apropriado” para manter seu ritmo de expansão.

Para Pablo Spyer, diretor da corretora Mirae Asset, Powell disse o básico que os investidores queriam ouvir. “Caiu bem para o mercado”, afirma ele. Por pouco tempo, a notícia segurou a queda dos mercados derivada das tarifas chinesas. Mas, o movimento se inverteu. Os índices passaram a operar no vermelho e as moedas, desvalorizarem frente ao dólar.

Na quarta, foi divulgada a ata da reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), órgão de política monetária do Fed, que definiu o corte da taxa de juros de 0,25 ponto percentual, em julho, o primeiro em uma década — mesmo assim, o movimento foi considerado insuficiente pelos investidores.