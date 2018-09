Novas pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira e o resultado da prévia do PIB, pelo Banco Central, apaziguaram as tensões do mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em 4,1252 reais, uma queda de 1% em relação ao pregão de sexta-feira.

Na máxima do dia, logo após a abertura do mercado, a moeda chegou a 4,2049 reais, mas logo foi recuando. A bolsa subiu 1,80%, a 76.788,86 pontos.

Para Álvaro Frasson, analista da Spinelli Corretora, não há nenhum fator externo que explique o movimento da Bolsa e dólar nesta segunda-feira. “Os fatores externos foram negativos. A China fechou em forte queda, os Estados Unidos em queda. Os motivos são todos relacionados ao cenário doméstico.”

Na questão eleitoral, Frasson diz que o mercado parece ter abandonado de vez a candidatura do então preferido Geraldo Alckmin (PSDB) e abraçado a de Jair Bolsonaro (PSL). “Temos um cenário em que o candidato de direita aparece garantido no segundo turno e o de esquerda perdendo dele no segundo turno”, afirmou ele se referindo a Fernando Haddad (PT).

Bolsonaro lidera a corrida eleitoral para a Presidência da República, com 28% das intenções de voto, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira. Ele é seguido por Fernando Haddad (PT), com 17,6%, e Ciro Gomes (PDT), com 10,8%.

No segundo turno. Bolsonaro só perderia uma disputa de segundo turno para Ciro Gomes, que somou 37,8% contra 36,1% do presidenciável do PSL. O capitão venceria Fernando Haddad (39% contra 35,7%).

Para Frasson, o ânimo do mercado pode mudar de rumo se Ciro ultrapassar Haddad no segundo lugar. “Aí o cenário não é tão positivo.”

A pesquisa, registrada no TSE como BR-04362/2018, foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro. Foram feitas 2.002 entrevistas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ele diz que Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC–Br), conhecido como prévia do PIB, veio melhor que o esperado. O indicador avançou 0,57% em julho na comparação com o mês anterior. “O mercado projetava uma alta de 0,20% e veio quase o dobro, indicando que talvez a situação não esteja tão ruim.”