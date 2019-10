Dólar cai para R$ 3,99, menor cotação desde agosto; Ibovespa bate recorde

O dólar comercial caiu 0,44% nesta segunda-feira, 28, reflexo da animação dos investidores com a aprovação da reforma da Previdência e o megaleilão do pré-sal que ocorrerá em novembro. A moeda fechou o dia vendida a 3,9919 reais, na menor cotação desde o dia 15 de agosto, quando foi comercializada a 3,9903 reais. “Existe muita expectativa com a entrada de dólares no mercado brasileiro, por causa da cessão onerosa, fator que acaba fortalecendo o real”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve alta de 0,77%, aos 108.187 pontos, renovando, mais uma vez, a pontuação máxima da história. A alta da bolsa se deve, principalmente, ao movimento de queda de juros, que alterna o fluxo de investimentos para a renda variável. O Banco Central vai se reunir nesta quarta-feira, 30, para definir os planos de política monetária do país. O mercado aguarda que a estratégia permaneça a mesma, com novo corte na Selic, a taxa básica de juros da economia – caindo dos atuais 5,5% ao ano para 5%.

No cenário externo, investidores ficaram mais otimistas com um desfecho positivo na guerra comercial entre China e Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump declarou nesta segunda-feira que planeja assinar uma parcela significativa do acordo comercial com os chineses, sem dar maiores informações sobre o cronograma a ser seguido. A intenção foi suficiente para animar os investidores.