Dólar cai forte e fecha dia no menor patamar desde 4 de novembro

A desaceleração da inflação nos Estados Unidos trouxe alívio para o mercado financeiro na expectativa de redução no ritmo de elevações nos juros, mas acabou derrubando o dólar. A moeda americana negocia há três dias consecutivos em queda frente ao real. Nesta quinta-feira, 12, a moeda americana recuou 1,55%, cotado a 5,10 reais.

“A expectativa agora é que o banco central norte-americano, o Fed, faça uma elevação nos juros de 25 ponto percentual e não de 50 ponto percentual em sua próxima reunião, o que é muito bem visto pelo mercado. Os dados mostram que inflação vem melhorando e está mais controlada”, avalia Rodrigo Cohen, analista e co-fundador da Escola de Investimentos, empresa de educação financeira. No âmbito doméstico, os investidores analisam o pacote anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que prevê medidas com impacto de cerca de 243 bilhões de reais, entre aumento de arrecadação e redução da despesa, que podem reverter o déficit público em 2023.

O dólar perde força ante uma cesta de moedas após os dados de inflação indicarem um provável relaxamento do Fed na política monetária. A inflação nos Estados Unidos caiu 0,1% em dezembro e encerrou o ano de 2022 em 6,5%, a menor taxa desde novembro de 2021. Com a expectativas de elevações menores nos juros, o diferencial de juros no país se torna menos atrativos para os investidores, que preferem migrar os investimentos para países com taxa de juros mais elevadas, onde o rendimento é maior.

Com queda do valor do dólar, a moeda atingiu o maior volume operado desde março do mesmo ano e apresentou uma alta de 31% nas vendas, quando comparado ao mês de novembro, se mantendo em primeiro lugar no ranking mensal de moedas estrangeiras mais comercializadas, segundo levantamento da Travelex Confidence.

