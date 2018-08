O dólar opera em queda ante o real na manhã desta segunda (27), ligado a movimentações no cenário externo e à expectativa do início, nesta sexta (31), da campanha eleitoral dos candidatos à Presidência na televisão.

Às 10h10, o dólar recuava 0,63%, a 4,0784 reais na venda, depois de ter registrado na última semana o maior aumento percentual desde novembro de 2016.

“Com o início da campanha em cadeia nacional, a expectativa do mercado é de que Geraldo Alckmin ganhe relevância nas pesquisas, já que ficou com a maior fatia do bolo ao fazer aliança com o Centrão”, apontou a CM Capital Markets em relatório. O candidato do PSDB, cuja agenda pró-reformas agrada o mercado, não conseguiu até o momento decolar nas pesquisas de intenção de voto, como reforçou novo levantamento divulgado nesta segunda.

Segundo levantamento feito do banco BTG Pactual, no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril na operação Lava Jato, Jair Bolsonaro (PSL) está na liderança com 24% das intenções de voto, à frente de Marina Silva (15%), Alckmin (9%), e Ciro Gomes (8%).

À espera de novidades eleitorais, os investidores também acompanham o cenário internacional, em dia de recuo do dólar após o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, ter mantido na sexta-feira o discurso de gradualismo para a política monetária norte-americana. Desta forma, segue a avaliação de duas novas altas nos Estados Unidos até dezembro.

Também ajudava no humor um iminente acordo entre EUA e México sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), o que favorecia o avanço do peso mexicano ante o dólar.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.