Dólar cai a R$ 5,74; bolsa sobe 6% após IPCA-15 e possível nome para Fazenda
Mercado se anima com dados de inflação abaixo do esperado e convite de Lula a Luiz Carlos Trabuco para assumir Ministério
O dólar voltou a cair nesta quinta-feira, 26, e encerrou o pregão cotado a 5,74 reais, um recuo de cerca de 1,3% no dia. Foi a quarta sessão consecutiva de queda da moeda americana ante ao real depois de ter atingido as maiores cotações do ano na semana passada.
Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, fechou em forte valorização de 6%, avançando aos 176,7 mil pontos. O movimento acontece depois da divulgação do IPCA-15, prévia oficial da inflação no Brasil, que ficou em 0,22% em novembro, abaixo do esperado por analistas, e do nome de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, ser cotado para assumir o Ministério da Fazenda.
“O nome é amigável ao mercado e acredito que a indicação já é uma boa sinalização por parte do governo de que entende a urgência relacionada ao fiscal”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. Apesar de ainda não ser uma resposta oficial, a notícia derrubou a moeda americana e os juros futuros, fazendo a bolsa ter a maior alta do mês de novembro até então.
Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de cerca de 9,2%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 9,1%. O Itaú (ITUB4) subiu quase 6%, enquanto o Santander (SANB11) teve valorização de 1,5%.
Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: