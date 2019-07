Dólar cai a R$ 3,76 após duas sessões de alta; bolsa fecha estável

O dólar comercial fechou nesta quarta-feira, 13, em queda — após duas sessões de alta — de 0,2% cotado aos 3,76 reais na venda. A moeda manteve a volatilidade vista esta semana, com investidores de olho no cenário externo. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, ficou praticamente estável pelo segundo pregão consecutivo, com teve leve alta de 0,1%, aos 103.855 pontos.

Sem calendário da reforma da Previdência, o mercado está seguindo o cenário externo nesta semana. A proposta que modifica as regras de aposentadoria no país deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, em segundo turno, apenas no dia 6 de agosto, quando os parlamentares retornam de recesso.

As atenções dos investidores, então, têm se voltado às tensões comerciais entre China e Estados Unidos e principalmente à perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA). O presidente do colegiado, Jerome Powell, vem dando indícios de que a próxima reunião do órgão, marcada para 30 e 31 de julho, seja de redução nos juros. Atualmente, a taxa de juros no país está entre 2,25% e 2,5%.

O mercado externo espera que uma queda possa trazer retomada de ritmo forte para a economia estadunidense, em um momento que sinais de desaceleração global começam a surgir, segundo órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Já os investidores brasileiros projetam que a redução nos juros nos EUA tende a melhorar a liquidez e atrair capital para mercados emergentes como o Brasil.

(Com Reuters)