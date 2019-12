Dólar cai 1,1% ante real, aos R$ 4,15, na maior baixa em 6 semanas

O dólar comercial fechou no seu menor nível em 6 semanas, negociado a 4,15 reais para a venda, com recuo de 1,1% nesta sexta-feira, 5. O patamar de encerramento é o menor desde 11 de novembro, quando a moeda americana foi negociada a 4,1428 reais na venda. Na semana, o dólar acumulou depreciação de 2,24%, mais do que apagando a alta de 1,14% da semana anterior. A queda na semana é a mais forte desde a semana finda em 25 de outubro, quando houve desvalorização de -2,67%.

Analistas avaliam que o mercado local de câmbio reagia ao bom humor externo nesta sessão, após dados positivos nos Estados Unidos e notícias sobre negociações comerciais entre Estados Unidos e China endossarem otimismo quanto ao cenário para a economia mundial.

Contudo, os profissionais também citam que há um movimento de “compra de Brasil” nesta sessão, que conclui uma semana de firme valorização para os ativos domésticos, conforme a atividade econômica revelou surpresas para cima e a tensão social na América Latina dá sinais de menor impacto sobre os mercados da região.

Bolsa

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em nova máxima histórica nesta sexta-feira, encerrando uma semana marcada por recordes e evidências de melhora no ritmo da economia brasileira, com agentes financeiros ainda encontrando no noticiário externo argumentos para compras.

A bolsa subiu 0,5% nesta sexta-feira, batendo novo recorde. O indicador encerrou o pregão aos 111.183 pontos. A máxima anterior foi atingida na quinta-feira, 5, quando a bolsa alcançou os 111.072 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 2,7%, também segundo dados antes do ajuste de fechamento.

(Com Reuters)