O dólar dispara nesta segunda-feira, 23, em meio à expectativa do mercado pela apresentação do pacote de ajuste fiscal do governo e pela definição do próximo ministro da Fazenda no governo Lula 4. Por volta das 11h30, a moeda americana avançava 0,45%, cotada a 5,96 reais. Na máxima do pregão, chegou a atingir 6,00 reais. Analistas ouvidos por VEJA Negócios avaliam que o câmbio pode alcançar 6,20 reais ainda nesta semana, caso o pacote fiscal seja desidratado pelo Congresso e a inflação dos Estados Unidos venha acima do esperado.

A semana concentra uma série de eventos capazes de influenciar o comportamento da moeda. Além da expectativa em torno das medidas de contenção de gastos, os investidores acompanham a divulgação de indicadores de inflação e atividade econômica nos Estados Unidos, além de dados brasileiros.

Maria Carolina Luchesi, especialista de investimentos da Hike Capital, chama a atenção para a agenda doméstica. No mesmo dia da possível aprovação do ajuste nas contas públicas, o Ministério da Fazenda divulga novas projeções para a economia. O presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda também participam de um evento com investidores.

Outro ponto de atenção é a indefinição sobre o comando da equipe econômica. “A definição do novo comando da Fazenda continua sem data, depois de o presidente afirmar na quinta-feira que não tem pressa para fazer o anúncio, o que acende os ânimos no mercado financeiro”, diz Luchesi.

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No exterior, o principal indicador da semana será divulgado na quarta-feira, quando os Estados Unidos apresentam o índice de preços de consumo pessoal (PCE), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, o banco central americano. Na mesma data, será publicada a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

Na quinta-feira, será a vez de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o IPCA-15 de novembro. O dia também será marcado pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que manterá fechadas as bolsas americanas e reduzirá a liquidez dos mercados.

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” O feriado de Ação de Graças nos EUA, na quinta, reduz a liquidez e pode exagerar os movimentos”, afirma Enrico Cozzolino, CEO da Zermat Partners.

A combinação desses fatores pode ampliar a volatilidade do câmbio. Caso o pacote fiscal perca força durante a tramitação no Congresso e a inflação americana surpreenda negativamente.

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Para o PCE, o Bradesco estima uma alta de 0,3% nos preços em relação ao mês anterior. Um resultado nesse patamar pode reforçar a percepção de que os juros americanos precisarão permanecer elevados por mais tempo, o que tende a favorecer a migração de recursos para os ativos dos Estados Unidos.

Atualmente, a taxa básica de juros americana, conhecida como Fed Funds, está na faixa entre 3,75% e 4% ao ano. Analistas projetam uma elevação de 0,25 ponto percentual na próxima reunião e outra alta de igual magnitude ao longo do próximo ano. Segundo as estimativas do FedWatch, a expectativa é que os juros cheguem à faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

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“A alta de juros nos Estados Unidos causa uma fuga de capital para o mercado americano”, afirma Higor Rabelo, sócio da Valor Investimentos. “Como o Brasil não faz a lição de casa com a questão fiscal e ainda tem incertezas sobre o nome do ministro da Fazenda, essa fuga de capital fica mais intensificada”, acrescenta.

A diferença de desempenho entre o real e outras moedas ajuda a dimensionar a pressão sobre o câmbio brasileiro. Em novembro, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de moedas internacionais, acumula alta de 2,13%. No mesmo período, a valorização da moeda americana frente ao real chega a 9%.

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Para Rabelo, a questão fiscal brasileira é um dos principais fatores por trás dessa diferença. “A alta de juros nos EUA pesa, mas o fato de o Brasil não ter um pacote fiscal que realmente corte gastos preocupa o mercado”, afirma. Segundo ele, apenas um terço da proposta do governo prevê redução de despesas. O restante se concentra em medidas para aumentar a arrecadação e abrir espaço de 60 bilhões de reais no Orçamento de 2027.

Dólar: os dias de maior estresse para o câmbio brasileiro

Para onde vai o dólar nos próximos dias?

Com uma agenda carregada de indicadores e decisões importantes, a trajetória do dólar dependerá principalmente de dois fatores: a condução do ajuste fiscal no Congresso e os dados de inflação dos Estados Unidos. A indefinição sobre o próximo ministro da Fazenda também permanece no radar dos investidores.

No cenário mais negativo, em que o pacote fiscal seja desidratado, não haja definição sobre o comando da equipe econômica e a inflação americana surpreenda para cima, a moeda poderá chegar a 6,20 reais até sexta-feira, segundo Maria Carolina Luchesi, da Hike Capital.

“A parte superior da faixa corresponde ao cenário em que o ajuste fiscal é reduzido no Congresso e os juros americanos sobem mais do que o previsto”, explica a especialista.

No sentido oposto, uma aprovação consistente das medidas de ajuste e uma sinalização clara sobre a composição da equipe econômica poderiam favorecer o real. Nesse cenário, o dólar poderia recuar para a faixa de 5,70 reais.

“A parte inferior depende de uma aprovação firme do ajuste e de uma sinalização clara sobre a equipe econômica”, afirma Luchesi.

Além das questões fiscais e monetárias, outro fator externo pode influenciar o câmbio brasileiro: o preço do petróleo. O barril do tipo Brent recuou de 113 dólares, no fim de outubro, para perto de 95 dólares, em meio ao avanço das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Um eventual acordo poderia provocar novas quedas na cotação da commodity.

“Como o petróleo se tornou um dos principais produtos de exportação do país, essa queda diminuiria a entrada de dólares pela balança comercial e contribuiria para a alta da moeda”, afirma a especialista.

Quem vai viajar deve comprar dólar agora?

Para quem tem uma viagem internacional programada, a recomendação dos especialistas é evitar tentar acertar o melhor momento para comprar a moeda. A estratégia mais indicada é dividir a aquisição em parcelas, aproveitando os dias de queda do dólar para formar um preço médio e reduzir o risco de comprar todo o montante em um momento de forte valorização.

Para quem vai viajar nos próximos 30 dias, porém, a orientação é acelerar parte das compras. “Nesse caso, o melhor é comprar metade agora e o restante deve ser dividido em compras parceladas até a data da viagem”, recomenda Enrico Cozzolino, CEO da Zermat Partners.

Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio, também defende a compra gradual, especialmente nos momentos de recuo da moeda. A estratégia permite diluir o preço de aquisição e diminuir a exposição às oscilações do câmbio.

“O ideal é fazer compras parceladas, com foco nos dias de queda do mercado, para formar um bom preço médio e reduzir os riscos financeiros”, afirma. Ele também recomenda cautela com o uso do cartão de crédito no exterior, já que a cotação aplicada pode variar até o fechamento da fatura.

“A última coisa que se deve fazer é deixar para usar o cartão de crédito. Desse modo, o turista fica exposto à volatilidade cambial do dia e pode pagar muito mais caro do que o esperado”, conclui Medina.