Dólar bate R$ 5 na abertura do mercado com pânico sobre coronavírus

Com o estresse da moeda, o Banco Central deve agir logo cedo. Há um novo leilão da moeda anunciado para a manhã, quando serão colocados a venda até 2,5 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares a mais que o ofertado no dia anterior. O leilão à vista tem dois objetivos: disponibilizar dólares aos bancos, para que não aconteça um estresse maior devido à falta de liquidez, e suavizar a volatilidade no mercado cambial. A entrada da moeda no mercado fez com que a cotação cedesse por volta das 9h34, sendo vendida a 4,93 reais. Porém, na comparação com a véspera, quando o dólar fechou em 4,72 reais, a alta é significativa: 4,36%.

Na noite de quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs restrições de viagens entre EUA e Europa para tentar diminuir a transmissão do vírus, que tem índices crescentes no velho continente. As medidas agravaram preocupações sobre as consequências econômicas da disseminação da doença e devem causar fortes perdas a empresas de viagens, além de outros mercado que dependem das negociações entre as potências. “Este é o esforço mais agressivo e abrangente para enfrentar um vírus estrangeiro na história moderna”, afirmou Trump.