Dólar abre instável com cautela após fala de Bolsonaro sobre Previdência

Após dois dias de otimismo com o novo governo, o dólar abriu instável e alternava altas e baixas no início desta manhã. Após abrir em leve queda, a moeda americana renovou sucessivas máximas frente ao real e virou para o terreno positivo, chegando a tocar os 3,7683 reais, em alta de 0,28%, para voltar novamente ao negativo.

Predomina no mercado cautela em relação à entrevista concedida ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao SBT Brasil, em que defendeu uma idade mínima de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres em 2022, menor que o teto de 65 anos proposto por Michel Temer. A percepção de especialistas é de que há uma frustração por parte do mercado, que esperava uma proposta mais rígida para a reforma da Previdência.

O cenário exterior está positivo, impedindo movimentos mais bruscos no câmbio. Expectativas positivas com o encontro entre China e Estados Unidos na próximo semana e o corte no compulsório pelo Banco do Povo da China aumentam o apetite por risco nos mercados globais animam os mercados globais e aumentam a disposição dos investidores ao risco. A alta do petróleo também favorece os países exportadores da commodity e ajudam a segurar o real.

Há expectativa ainda com a divulgação do relatório de empregos americano hoje e discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em evento sobre política monetária. Esses dois fatores devem delinear o comportamento da divisa globalmente.