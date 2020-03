Dólar abre em queda de 1% acompanhando dia mais calmo no exterior

Após um dia de tensões, o dólar comercial, abriu os negócios nesta terça-feira, 10, em desaceleração, acompanhando o dia de ‘ressaca’ dos mercados mundiais; Por volta das 9h38, a moeda americana cedia 1%, cotada aos 4,67 reais. Na véspera, a moeda fechou o dia vendida a 4,72 reais.

A recuperação de bolsas internacionais com a alta nos preços do petróleo, com o barril Brent subindo 11% na manhã desta terça e a sinalização de estímulos de autoridades para combater o impacto econômico do coronavírus dá uma sensação maior de tranquilidade aos investidores. O Japão, por exemplo, anunciou um pacote de 4 bilhões de dólares para reforçar o crescimento frágil e conter o risco de falências corporativas, Na China, o presidente do pais, Xi Jiping, visitou Whuan, epicentro da doença, em meio a queda de contaminações do novo vírus.

No Brasil, chamava a atenção dos investidores a ação do Banco Central e do Tesouro Nacional para aliviar a pressão sobre o real. O Tesouro Nacional informou na segunda-feira o cancelamento do leilão primário de títulos prefixados (LTN e NTN-F) previsto para quinta, “em virtude das condições mais restritivas do mercado financeiro”, enquanto o Banco Central voltou a comunicar leilão para esta terça-feira de até 2 bilhões de dólares em moeda à vista.

Continua após a publicidade

Também na segunda, o Banco Central colocou 3,465 bilhões de dólares nessa modalidade, num dia em que a divisa norte-americana fechou com alta de 1,97%, a 4,7256 reais na venda, e tocou recorde histórico de 4,7950 na máxima intradia.