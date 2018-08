Documento digital do carro será lançado em todo o país até o fim do ano

Depois da Carteira Nacional de Habilitação eletrônica (CNHe), o Ministério das Cidades, apresentou nesta segunda-feira, 27, a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe), mais conhecido como o documento do carro. O CRLe traz todas as informações, além de um QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação ou se o veículo está regular durante uma abordagem de trânsito.

Segundo o ministério, o Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) será o primeiro órgão fiscalizador de trânsito a oferecer o CRLVe, que substituirá o documento impresso. Até 31 de dezembro deste ano, todos os Detrans deverão adotar a tecnologia, conforme determinação da Resolução Nº 720/2017 do Contran.

O ministério informou, ainda, que o documento digital será disponibilizado no mesmo aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação digital (CNHe). Também será possível baixar o arquivo em formato PDF, com assinatura digital para ser utilizado em alguma necessidade onde se exija um documento autenticado.

Como ter o CRLV digital

Para ter o CRLV Digital, o proprietário do veículo tem que ter pago o licenciamento do veículo de 2018 e o Detran tem que ter aderido à tecnologia. O acesso ao CRLV Digital é possível adicionando o documento após o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível na App Store e Google Play.

O usuário deverá adicionar o CRLV Digital, informando o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de registro de Veículo – CRV (antigo DUT). Os que ainda não possuem a CNH Digital devem realizar o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e efetuar o cadastro de usuário no próprio aplicativo. Depois, é só adicionar o CRLV Digital.

Agora, a versão digital do seu #CLRV está disponível no mesmo #aplicativo da #CNHDigital. Basta baixar o #app, inserir os dados e pronto! Está lá, na palma da sua mão. Disponível na App Store: https://t.co/OJwDoIRLlf e Google Play https://t.co/GeKKL6MLEf pic.twitter.com/jziumomu6w — Ministério Cidades (@MinCidades) August 27, 2018