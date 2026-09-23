Do TikTok ao shopping: boom da K-Beauty leva KS Cosméticos ao varejo físico

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A KS Cosméticos, gigante da K-Beauty no Brasil, inaugura sua primeira loja física no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, em 26 de setembro. O movimento estratégico visa complementar a forte atuação online da marca com a experiência presencial, permitindo aos consumidores sentir e experimentar produtos, além de testar o modelo para futuras expansões no varejo.

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O mercado de cosméticos cresce cada vez mais com players de diferentes lugares do mundo surgindo, mas o que está conquistando o público são os produtos de origem coreana. Seja nas redes sociais ou nas próprias lojas físicas, a procura é extremamente alta. A KS Cosméticos, especializada em K-Beauty, inaugura sua primeira loja no dia 26 de setembro, dentro da CJ Fashion, novo espaço de moda, beleza e lifestyle do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

A estreia da marca inicia uma nova fase da companhia acompanhada de uma mudança estratégica para construir uma relação com os clientes não apenas pela internet como também agora pelo varejo físico. A primeira unidade também deve funcionar como uma espécie de teste em que a KS vai observar o comportamento dos clientes antes de partir para os próximos passos da expansão.

A KS confirma que ampliar a presença física está nos planos, embora ainda não revele quantas lojas pretende abrir, quais cidades estão no radar ou o cronograma das próximas inaugurações. Segundo a companhia, a unidade do Cidade Jardim permitirá entender melhor como os consumidores escolhem e se relacionam com os cosméticos quando podem experimentá-los presencialmente. Apesar da ausência dos números financeiros, a entrada no varejo físico ajuda a mostrar uma nova etapa da estratégia da KS e do próprio mercado de beleza coreana no país.

A trajetória da empresa começou com a SISI, que posteriormente deu origem à KS Cosméticos no formato atual. O comércio eletrônico ganhou força durante a pandemia e se tornou uma ferramenta importante não apenas para vender, mas para apresentar ao consumidor brasileiro marcas e produtos que ainda eram pouco conhecidos no país. Naquele momento, parte do desafio era explicar o que eram os cosméticos coreanos, como deveriam ser utilizados e por que determinadas marcas mereciam a confiança dos consumidores. Redes sociais e aparições na imprensa fizeram parte desse processo de familiarização.

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Agora, a aposta na loja física busca acrescentar justamente o que o ambiente digital não consegue reproduzir completamente. “A loja física acrescenta uma experiência que a tela não consegue oferecer por completo: sentir a textura, experimentar e conversar antes de escolher. O e-commerce continua fazendo parte da operação, agora acompanhado desse contato presencial”, afirma Jimmy Lee, diretor da KS Cosméticos.

A primeira unidade ficará dentro da CJ Fashion, que reúne cerca de 60 operações e mais de 150 marcas em uma área de 4 mil metros quadrados distribuída por três andares. O espaço reúne moda, joalheria, beleza, acessórios, gastronomia, casa e lifestyle. Nas prateleiras da KS estarão marcas renomadas como Medicube, Celimax e Round Lab, além de outros nomes da beleza coreana. A decisão de investir em lojas partiu do momento em que a empresa percebeu que o brasileiro se interessa muito pelo mercado de beleza coreana. Uma das maiores influências são as novelas coreanas, os doramas. Segundo uma pesquisa da Ecglobal, cerca de 90% dos brasileiros consomem os k-dramas pelo menos uma vez por semana.

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Para Lee, um dos principais movimentos dos últimos anos foi a redução da distância cultural que existia entre esses produtos e o consumidor local. “Antes, havia desconhecimento e resistência em relação a produtos e marcas que não faziam parte das referências de beleza de muitos brasileiros. Os doramas, o TikTok e a exposição de celebridades brasileiras e internacionais usando cosméticos coreanos ajudaram a mudar essa percepção”, afirma.

A estratégia da KS agora será testar até onde o interesse construído principalmente no ambiente digital consegue se converter em consumo presencial. E a loja do Cidade Jardim será o primeiro termômetro dessa expansão.