ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Do TikTok ao shopping: boom da K-Beauty leva KS Cosméticos ao varejo físico

Depois de crescer no online, empresa abre primeira loja no Shopping Cidade Jardim e prepara expansão

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 14h35 | Atualizado em 23 set 2026, 15h00
Skincare
 (Veja/Reprodução)
Continua após publicidade
Do TikTok ao shopping: boom da K-Beauty leva KS Cosméticos ao varejo físico Priorizar nos meus resultados Google

O mercado de cosméticos cresce cada vez mais com players de diferentes lugares do mundo surgindo, mas o que está conquistando o público são os produtos de origem coreana. Seja nas redes sociais ou nas próprias lojas físicas, a procura é extremamente alta. A KS Cosméticos, especializada em K-Beauty, inaugura sua primeira loja no dia 26 de setembro, dentro da CJ Fashion, novo espaço de moda, beleza e lifestyle do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

A estreia da marca inicia uma nova fase da companhia acompanhada de uma mudança estratégica para construir uma relação com os clientes não apenas pela internet como também agora pelo varejo físico. A primeira unidade também deve funcionar como uma espécie de teste em que a KS vai observar o comportamento dos clientes antes de partir para os próximos passos da expansão.

A KS confirma que ampliar a presença física está nos planos, embora ainda não revele quantas lojas pretende abrir, quais cidades estão no radar ou o cronograma das próximas inaugurações. Segundo a companhia, a unidade do Cidade Jardim permitirá entender melhor como os consumidores escolhem e se relacionam com os cosméticos quando podem experimentá-los presencialmente. Apesar da ausência dos números financeiros, a entrada no varejo físico ajuda a mostrar uma nova etapa da estratégia da KS e do próprio mercado de beleza coreana no país.

Siga

A trajetória da empresa começou com a SISI, que posteriormente deu origem à KS Cosméticos no formato atual. O comércio eletrônico ganhou força durante a pandemia e se tornou uma ferramenta importante não apenas para vender, mas para apresentar ao consumidor brasileiro marcas e produtos que ainda eram pouco conhecidos no país. Naquele momento, parte do desafio era explicar o que eram os cosméticos coreanos, como deveriam ser utilizados e por que determinadas marcas mereciam a confiança dos consumidores. Redes sociais e aparições na imprensa fizeram parte desse processo de familiarização.

Continua após a publicidade

Agora, a aposta na loja física busca acrescentar justamente o que o ambiente digital não consegue reproduzir completamente. “A loja física acrescenta uma experiência que a tela não consegue oferecer por completo: sentir a textura, experimentar e conversar antes de escolher. O e-commerce continua fazendo parte da operação, agora acompanhado desse contato presencial”, afirma Jimmy Lee, diretor da KS Cosméticos.

A primeira unidade ficará dentro da CJ Fashion, que reúne cerca de 60 operações e mais de 150 marcas em uma área de 4 mil metros quadrados distribuída por três andares. O espaço reúne moda, joalheria, beleza, acessórios, gastronomia, casa e lifestyle. Nas prateleiras da KS estarão marcas renomadas como Medicube, Celimax e Round Lab, além de outros nomes da beleza coreana. A decisão de investir em lojas partiu do momento em que a empresa percebeu que o brasileiro se interessa muito pelo mercado de beleza coreana. Uma das maiores influências são as novelas coreanas, os doramas. Segundo uma pesquisa da Ecglobal, cerca de 90% dos brasileiros consomem os k-dramas pelo menos uma vez por semana.

Continua após a publicidade

Para Lee, um dos principais movimentos dos últimos anos foi a redução da distância cultural que existia entre esses produtos e o consumidor local. “Antes, havia desconhecimento e resistência em relação a produtos e marcas que não faziam parte das referências de beleza de muitos brasileiros. Os doramas, o TikTok e a exposição de celebridades brasileiras e internacionais usando cosméticos coreanos ajudaram a mudar essa percepção”, afirma.

A estratégia da KS agora será testar até onde o interesse construído principalmente no ambiente digital consegue se converter em consumo presencial. E a loja do Cidade Jardim será o primeiro termômetro dessa expansão.

Publicidade
TAGS:
Coreia do Sul
Cosméticos
dorama
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).