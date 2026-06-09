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Do “sim” ao negócio: indústria do casamento ganha força e já alcança 60% dos casais

Com 300 mil sites criados em 2025 e 40 mil eventos administrados por profissionais parceiros transformaram a forma como os brasileiros planejam o grande dia

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h18 | Atualizado em 9 jun 2026, 15h19
Mulher de cabelos castanhos ondulados, sorrindo, vestindo um blazer rosa choque e colar dourado, braços cruzados, unhas vermelhas. Ela está em pé, com uma parede bege à esquerda e uma parede cinza clara à direita
Camila Piccini, fundadora do Casar.com (Casar.com/Divulgação)
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O mercado de casamentos no Brasil está passando por uma transformação silenciosa. Se há alguns anos a figura da assessora era vista apenas como alguém que ajudava a organizar o cronograma do grande dia, hoje ela assumiu um papel estratégico na gestão de eventos cada vez mais sofisticados e personalizados.

Os números ajudam a dimensionar esse movimento. Em 2025, cerca de 300 mil sites de casamento foram criados no país e aproximadamente 40 mil eventos foram gerenciados por profissionais que utilizam a plataforma Assessoria VIP. Juntas, as operações já alcançam cerca de 60% dos chamados casamentos “elegíveis” no Brasil, considerando o volume anual de registros civis.

Para Camila Piccini, fundadora do Casar.com, o ambiente digital se consolidou como parte indispensável da jornada dos noivos. “O site passou a ser uma coisa de ‘tem que ter’. Antes existia aquela dúvida: ‘Será que faço?’. Hoje, faz parte da organização do casamento”, afirma. Segundo ela, a lista virtual também ganhou força à medida que os casais passaram a se casar mais tarde. “Muitos já têm a casa montada e preferem usar o dinheiro para a lua de mel, para o apartamento ou outros projetos”, explica.

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Nos bastidores, porém, a mudança vai muito além da tecnologia. As assessoras relatam que a profissão se tornou mais complexa conforme o mercado se especializou. “Hoje é completamente comum gerirmos 30, 40 ou até 50 contratos dentro de um casamento. E, muitas vezes, um evento para 200 ou 300 convidados mobiliza mais de 200 profissionais trabalhando simultaneamente”, afirma a assessora Mannu Carvalho. “No fim, o trabalho da assessoria é um trabalho de gestão.”

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A diversificação dos fornecedores mudou completamente a dinâmica das celebrações. Empresas especializadas em mesa posta, identidade visual, iluminação, mobiliário e experiências sensoriais passaram a integrar a lista de contratação dos noivos, elevando o nível de personalização, e também o grau de complexidade. “Quando comecei, o checklist perguntava basicamente se a noiva queria cadeiras pretas ou brancas, mesas quadradas ou redondas. Hoje, existem dezenas de possibilidades para cada detalhe”, conta Isabella Vieira, assessora de casamentos.

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Esse novo cenário também alterou a percepção dos próprios casais. Segundo as profissionais, contratar assessoria deixou de ser um luxo restrito a grandes festas. “Muitas vezes, tentar resolver tudo sozinho acaba gerando ainda mais custo, desgaste e retrabalho. O assessor ajuda justamente a otimizar esse processo e trazer tranquilidade”, afirma Isabella.

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O fortalecimento do setor ganhou ainda mais impulso após a pandemia. De acordo com Camila Piccini, o período de isolamento reforçou o desejo de celebrar. “O melhor momento da marca foi o pós-pandemia. As pessoas ficaram reprimidas na questão de comemorar. Muita gente que nem pretendia fazer festa decidiu celebrar. Quem casou de forma menor queria fazer uma comemoração depois”, diz.

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Para as assessoras, a tendência é de crescimento contínuo. Com casais cada vez mais ocupados e celebrações mais elaboradas, a demanda por profissionais capazes de coordenar fornecedores, cronogramas e expectativas tende a aumentar. “O mercado é promissor porque os casamentos se tornaram muito mais complexos. Quanto mais complexo ele fica, mais essencial passa a ser alguém coordenando todas essas etapas”, resume Mannu Carvalho.

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