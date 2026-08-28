Divisão entre bondholders abriu caminho para recuperação extrajudicial da Braskem
Adesão de credores antigos garante quórum para pedido, enquanto fundos que compraram dívida com desconto pressionam por ações
Um racha entre os bondholders, investidores que detêm títulos da Braskem, ajudou a empresa a conseguir o apoio necessário para pedir recuperação extrajudicial há poucos dias. Os credores mais antigos aderiram à proposta, enquanto fundos que compraram os papéis com desconto seguem exigindo garantias e a conversão da dívida em ações.